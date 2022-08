สยามแทบแตก! แฟนคลับต้อนรับการกลับมาของ 3 หนุ่มหล่อ “New Hope Club” เนืองแน่น

เป็นอีกหนึ่งวงบอยแบนด์ชื่อดังที่มีสาว ๆ ชาวไทยเป็นแฟนคลับกันเป็นจำนวนมาก วงนี้มีสมาชิกเป็น 3 หนุ่มบริทิชหล่อละมุนประกอบด้วย Blake Richardson, George Smith และ Reece Bibbyสำหรับจุดเริ่มต้นการเป็นศิลปินของพวกเขาคือการได้ร่วมกันแต่งเพลง และได้ร่วม perform ด้วยกันตั้งแต่ตอนที่พวกเขายังเป็นวัยรุ่น และพวกเขาก็ยังมีอายุเพียงแค่ 22 ปีเท่านั้นโดยทั้งสามคนมีแรงบันดาลใจในการทำเพลงจากวงดนตรีอังกฤษระดับตำนานที่พวกเขาได้คุ้นเคย และชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันอย่าง The Beatles, The Stone Roses และ Oasisด้วยเหตุนี้แฟนเพลงจึงได้ยินเสียงเพลงคลาสสิกเหล่านี้ในเพลงใหม่ ๆ ของ “New Hope Club” อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น เพลงป็อปสดใสยุค 60s ไปจนถึงเพลงจังหวะเร็กเก้ ที่หนุ่ม Blake Richardson, George Smith และ Reece Bibby ได้ร่วมกันผลิตงานเพลงที่สะท้อนกลิ่นไอความคลาสิกเหล่านี้ออกมาอย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้พวกเขายังเริ่มต้นจากการเล่นคอนเสิร์ตในผับสู่การขยายฐานแฟนเพลงไปทั่วโลก ขายบัตรทัวร์คอนเสิร์ตหมดเกลี้ยงทุกที่ ตั้งแต่ลอสแองเจลิส นิวยอร์ก ลอนดอน โซล และโตเกียว“New Hope Club” สามารถกวาดยอดสตรีมทั่วโลกมากกว่า 2 พันล้านครั้ง และมียอดวิวทาง YouTube มากกว่า 250 ล้านครั้ง อัลบั้มเปิดตัวของพวกเขาในปี 2020 รวมถึงติดอันดับท็อป 5 UK chart และยังได้รับความสนใจจากซูเปอร์สตาร์ KPOP อย่าง V จากวง BTS และวง The Stray Kidsวันนี้ New Hope Club กลับมาฝากผลงานในประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยการเริ่มต้นโปรโมตผลงานสองเพลงใหม่อย่าง Call Me A Quitter และ Whatever กับสื่อในประเทศไทยพร้อมกันนี้วง New Hope Club ยังจัด Exclusive Fan Meet เพื่อแฟนคลับผู้โชคดี ในรอบ 3 ปีให้หายคิดถึง โดยแฟนคลับผู้โชคดีทั้งหมด 20 คนได้มีโอกาสถามคำถาม “New Hope Club” คนละหนึ่งคำถาม ต่อด้วยการเล่นเกมชาเย็น แบ่งกลุ่ม สร้างความสนุก และครื้นเครง แถมแฟนคลับ ทุกคนยังได้ถ่ายภาพร่วมกับร่วมกับ Blake Richardson และ George Smith อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หนุ่ม ๆ ยังได้มาไลฟ์สตรีมผ่าน TikTok ในธีม Pajama Party ส่งแฟนๆ เข้านอน โดยมี เฟย ภัทร เอกแสงกุล ทำหน้าที่พิธีกร ชวนหนุ่ม ๆ พูดคุย พร้อมสอนภาษาไทย และตอบคอมเม้นท์ แฟนๆ อย่างสนุกสนานก่อนส่งแฟน ๆ เข้านอน พูด “ฝันดีนะครับ” เป็นภาษาไทยเรียกคอมเมนท์จากแฟนๆ เป็นจำนวนมากขณะที่ในส่วนพาร์ทของงาน “New Hope Club - Know Me Better Exclusive Showcase in Bangkok” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ ลานอัฒจันทร์ สยามสแควร์ ก็ได้กระแสตอบรับจากแฟนเพลงชาวไทยเป็นจำนวนมาก ต่างพากันมาจับจองที่นั่ง ตั้งแต่งานยังไม่เริ่มและเมื่อถึงคิว “New Hope Club” ปรากฏตัว ก็ไม่ทำให้แฟนเพลงผิดหวัง บรรดาแฟนคลับผู้โชคดี และผู้คนที่สัญจรไปมากรี๊ดสุดเสียงให้ Blake Richardson, George Smith และ Reece Bibby ไปทั่วสยามทั้ง 3 หนุ่ม เปิด “Know Me Better Exclusive Showcase in Bangkok” ด้วยเพลง Getting Better และต่อด้วย Permission, Whatever รวมถึงมีเซอร์ไพรส์เล็ก ๆ แถม ด้วยการร้องคัฟเวอร์เพลง Something ของวง The Beatles วงดนตรีที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้ง 3 หนุ่ม มาโดยตลอดจากนั้นต่อด้วย Girl Who Does Both ตามมาด้วยเพลงฮิตอย่างเพลง Know Me Too Well และที่เพิ่งปล่อยไปสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่าง Call Me A Quitter ที่สร้างบรรยากาศแห่งความสุข ผ่านเสียงเพลงเพราะๆ จนแฟนๆ พากันร้องตามกันทุกเพลง จนทำเอา 3 หนุ่มปลื้มใจคว้ากีต้าร์และไมค์ขึ้นมาร้อง และเล่นอีกหนึ่งเพลงฮิตเมื่อปี 2017 อย่าง Fixed เป็นการส่งท้าย แม้จะมีฝนตกลงมาเล็กน้อย แต่แฟนคลับก็ยังคงอยู่เป็นกำลังใจให้พวกเขา และดื่มด่ำความฟินจนจบงานไม่เพียงเท่านี้ของขวัญพิเศษที่ “New Hope Club” ตั้งใจมอบให้แฟนคลับผู้โชคดีชาวไทย กับ Fan Sign ที่พวกเขาเซ็นลายเซ็นให้บนเวทีกันแบบสด ๆ จนเป็นอีกหนึ่ง Exclusive Moment ที่น่าจดจำ และนับได้ว่าการเดินทางมาฝากผลงานเพลงในประเทศไทยอีกครั้งของ “New Hope Club” ในรอบ 3 ปี ที่มีแฟนเพลงชาวไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นใจเหมือนทุก ๆ ครั้ง พร้อมจัดเต็มทุกโมเม้นท์ร่วมกับแฟนเพลงได้อย่างน่าประทับใจ