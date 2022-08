“แอลลี่” สวยจึ้งฉีกลุค! ประกาศคัมแบ็คในรอบ 2 ปี เตรียมเผ็ชพร้อมกัน 1 กันยายน นี้

ฮิวใจเหลือเกินหลังจากค่าย 411 Music ปล่อยโปสเตอร์ปริศนา แฟนๆชาว Only (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) เดากันต่างๆนานาว่าใช่หรือเปล่าจน #Allyisback ติดเทรนทวิตเตอร์ และแล้วสิ้นสุดการรอคอย “แอลลี่” ประกาศคัมแบ็ค 1กันยายน 2565 นี้แน่นอนพร้อมเผยโปสเตอร์สุดแซ่บสลัดลุคครั้งใหม่ สวยขึ้น เปรี้ยวขึ้น ท้าทายขึ้น เติมโตขึ้น สมการรอคอย พร้อมเผยชื่อเพลงว่า “Boys like you”ปล่อยรัวๆ สำหรับโปสเตอร์โปรโมตซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ “ALLY” ที่กำลังจะเปิดตัวในงาน Comeback Showcase วันที่ 1 กันยายน นี้ ซึ่งคราวนี้มีความแตกต่างจากเพลงแรกเมื่อ 2 ปีสิ้นเชิงทั้งในส่วนของเสื้อผ้า หน้า ผม และอินเนอร์ที่จัดเต็มร้อย งานนี้หลายคนต่างตื่นเต้นกับภาพที่ปล่อยออกไป ซึ่งแต่ละลุคได้เห็นพัฒนาการที่เติบโตของ “ALLY” อย่างมาก เริ่มจากคอสตูมเห็นได้ชัดว่าเป็นการประกาศว่า “แอลลี่เป็นสาวแล้ว” ทุกดีเทลใส่ใจมีความหมาย ความเซ็กซี่ กล้าแสดงออก เติบโต จัดเต็มชุดใหญ่สวยแพงสะพรึงไม่ทำให้ผิดหวังสมการกลับมาที่ชาว Only รอคอยมานานกว่า 2 ปี ส่วนหน้าผม “ALLY” เปลี่ยนลุคจากผมสีเข้มเป็นผมสีส้มประกายพร้อมกับเมกอัพลุคสไตล์สาวแฟชั่นนิสต้า เพิ่มลูกเล่นอายไลเนอร์สีสัน และใช้เพชรมาประดับใบหน้าแฟชั่นนี้เพิ่มความฮอตให้ลุคคัมแบ็คสวยพีคขึ้นไปอีกด้าน แอลลี่ กล่าวว่า “แอลลี่ตื่นเต้นมากเลยค่ะ อยากให้ทุกคนรอฟังเพลงที่จะปล่อยในวันที่ 1 กันยายนนี้ด้วยนะคะ หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ แอลลี่ตั้งใจฝึกและทำเพลงออกมาให้ดีที่สุด รับรองเพลงนี้ทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการของแอลลี่อีกขั้น ทั้งเสื้อผ้า หน้าผมที่เปลี่ยนไป อินเนอร์ที่สลัดลุคแตกต่างจากเพลงแรกแน่นอน คิดถึงทุกคนมากๆค่ะ”ติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินค่ายเพลง 411 Music ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย ของ 411 Music ไม่ว่าจะเป็น YouTube : 411ent , Official Fan page : fouroneoneent , ทวิตเตอร์ และอินสตราแกรม @411ent