‘Baby Mic Candy’ (BMC) ศิลปินฮิปฮอปลูกผสม ไทย - ญี่ปุ่น พร้อมเสิร์ฟตัวตนผ่านรายการออนไลน์ “BMC Way : Rap Mission” ออกอากาศทางช่อง YouTube : GMMTV OFFICIAL เริ่ม 28 สิงหาคมนี้

Sony Music Entertainment Japan (โซนี่ มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (เจแปน) ค่ายเพลงคุณภาพจากญี่ปุ่น บุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างความเซอร์ไพร์ส ส่งศิลปินฮิปฮอปลูกผสม ไทย - ญี่ปุ่น เบอร์แรก ‘Baby Mic Candy’ (BMC) (เบบี้ ไมค์ แคนดี้) กับ 3 หนุ่มหล่อ GOLI (โกลิ), YUKI (ยูกิ) จากญี่ปุ่น และ MOTO (โมโต๊ะ) จากไทย ด้วยการเปิดตัวผ่านรายการออนไลน์ “BMC Way : Rap Mission” (บีเอ็มซี เวย์ : แร็ป มิชชั่น) เสิร์ฟตัวตนของ 3 หนุ่ม มาทักทายแฟนชาวไทย ออกอากาศทางช่อง YouTube : GMMTV OFFICIAL เริ่ม 28 สิงหาคมนี้จะมาขโมยใจแฟนชาวไทยทั้งที ก็ต้องมาแนะนำ ‘Baby Mic Candy’ (BMC) ศิลปินฮิปฮอปลูกผสม ไทย - ญี่ปุ่น ให้รู้จักกันทุกซอก ทุกมุม Sony Music Entertainment Japan เลยขอทุ่มทุนผลิตรายการออนไลน์ในไทย เพื่อให้สมศักดิ์ศรีศิลปินเบอร์แรกของค่าย ที่มาบุกตลาดในไทย โดย ‘Baby Mic Candy’ (BMC) นั้น เกิดจากการที่พวกเขาทั้ง 3 คน หลงใหลในดนตรี ฮิปฮอปกับจังหวะที่สนุกสนาน พวกเขาต้องการสื่อให้ทุกคนได้เห็นตัวตนที่สดใสเหมือนลูกกวาด (Candy) ผ่าน Microphone โดยที่ไม่ลืมความสดใสไร้เดียงสาเหมือนเด็กๆ (Baby) พวกเขาจึงรวมตัวกันเป็น ‘Baby Mic Candy’ (BMC) ซึ่งรับรองว่า แต่ละ EP. ของ รายการออนไลน์ “BMC Way : Rap Mission” จะได้เห็นพวกเขาทำภารกิจที่สนุกสนาน และพิเศษไม่เหมือนใครในทุกๆ EP. แน่นอน!และถ้ายังไม่จุใจ ทาง Sony Music Entertainment Japan ยังได้เปิดช่อง YouTube หลักของศิลปิน ‘Baby Mic Candy’ (BMC) ออกมาเพื่อนำเสนอกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ของ BMC ในประเทศไทย ได้ กอฟฟู (@goffoo) อดีตสมาชิกหนึ่งในตำนาน “เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE” ผู้มากไปด้วยประสบการณ์ มาเป็นโปรดิวเซอร์ควบคุมการผลิต โดย Sony Music Entertainment Japan ยังมีแผนจะปล่อยซิงเกิลเดบิวต์ “RUN” เพื่อเป็นการเปิดตัว ‘Baby Mic Candy’ (BMC) ศิลปินฮิปฮอปลูกผสม ไทย - ญี่ปุ่น ในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ บอกเลยว่า “ไม่ธรรมดา” สามารถกดเข้าไปฟังได้ที่ https://orcd.co/bmc_run_pช่องทางออฟฟิเชียลมีเดียติดตาม ‘Baby Mic Candy’ (BMC) ได้ทางLinktree: Baby Mic Candy https://linktr.ee/babymicandyYouTube: Baby Mic Candy https://www.youtube.com/channel/UCUIgwR9SQl2N8sLq4jg_6NAFacebook: Baby Mic Candy https://www.facebook.com/Baby-Mic-Candy-104373792319791Instagram: @babymiccandy https://instagram.com/babymiccandy?igshid=YmMyMTA2M2Y=Twitter: @BabyMicCandy https://mobile.twitter.com/babymiccandyเกี่ยวกับ ‘Baby Mic Candy’ (BMC)‘Baby Mic Candy’ (BMC) คือ วงฮิปฮอปลูกผสม ไทย - ญี่ปุ่น สมาชิกในวงประกอบด้วย 3 หนุ่ม GOLI (โกลิ), YUKI (ยูกิ) เกิดและโตที่ญี่ปุ่น รวมทีมกับ MOTO (โมโต๊ะ) จากไทย ที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีหาตัวจับได้ยาก โดย GOLI พี่ใหญ่ของวงมีความสามารถในด้านการเขียนเนื้อเพลงและการแร็ป ปัจจุบัน 3 หนุ่ม ทำงานเพลงกันอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ส่วนในภาคดนตรีและภาษานั้นถือว่าเป็นแนวทางใหม่ที่ ‘Baby Mic Candy’ (BMC) มีการผสมผสาน เอาทั้ง 3 ภาษา คือ อังกฤษ ญี่ปุ่น และไทย มาใช้อยู่ในเพลงด้วยสมาชิกGOLI (โกลิ) :: เกิดเดือนพฤศจิกายน ปี 1995 ที่จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้นำวง BMC และเป็นคนคิดเพลงเกือบทุกเพลงให้กับวง ขึ้นชื่อในด้าน Freestyle Rap และเป็นคนที่มีสกิลการแร็ปดีที่สุดในวง มี Weight Training เป็นงานอดิเรกYUKI (ยูกิ) :: เกิดเดือนตุลาคม ปี 1999 ที่จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นแชมป์คาราเต้ 3 สมัยที่ญี่ปุ่น เป็นคนเงียบๆ ที่มีความสามารถเหลือล้นในด้านศิลปะการป้องกันตัวMOTO (โมโต๊ะ) :: เกิดเดือนตุลาคม ปี 1998 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย เป็นคนที่มีพรสวรรค์หลากหลาย เช่น เล่นกีตาร์ ตีกลอง เล่นเปียโน การสร้างแทร็ก และการเต้น เป็นคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วจึงรับบทเป็นล่ามให้วงด้วย