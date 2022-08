Me Mind Y เอาใจแฟนซีรีส์วาย จัดงาน “บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ First Date” พร้อมแจ้งเพิ่มช่องทางรับชมบน iQIYI(อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com

บริษัทผู้ผลิตซีรีส์วายอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย โดยในฐานะผู้บริหารและผู้จัดซีรีส์เรื่องเอาใจคอซีรีส์วาย จัดงานให้แขกผู้มีเกียรติรวมถึงผู้โชคดีจากกิจกรรมได้สิทธิรับชมซีรีส์ EP1 ก่อนใครในโรงภาพยนตร์ ณ House Samyan ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ พร้อมพูดคุยและให้สัมภาษณ์ถึงการนำซีรีส์ฟอร์มใหญ่แห่งปีเรื่อง “บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์" (Love in The Air)” ขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ iQIYI (อ้ายฉีอี้) ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่าง มี มายด์ วาย และ อ้ายฉีอี้ โดย คุณผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเนื้อหา iQIYI (อ้ายฉีอี้) ประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยคุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล ผู้บริหารบริษัท มี มายด์ วาย จำกัด กล่าวว่า “บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์" (Love in The Air)” เป็นซีรีส์ที่ทำมาจากนิยายวายขายดี 2 เรื่อง ของ MAME (เมย์ อรวรรณ) คือ เรื่อง “Love Storm พายุรักโถมใจ” และ “Love Sky พระพายหมายฟ้า” ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีมากจากผู้อ่านนิยายวายในประเทศและต่างประเทศ จนมีการขายลิขสิทธิ์นิยายแปลเป็นภาษาต่างประเทศมากมาย โดยซีรีส์เรื่องนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของผู้ชาย 4 คน 2 คู่ ที่มีความเกี่ยวโยงกันสำหรับนักแสดงคู่ที่หนึ่งในเนื้อเรื่องพาร์ทแรกนั้น “พายุ” รับบทโดยและ “เรน” รับบทโดยคู่ที่สองในเนื้อเรื่องพาร์ทที่สอง “พระพาย” รับบทโดยและ “สกาย” รับบทโดยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ทาง มี มายด์ วาย ตั้งใจทำขึ้นมาเพราะอยากให้แฟน ๆ ซีรีส์ทุกคนได้เห็นผลงานของ มี มายด์ วาย ในทิศทางที่โตขึ้น พัฒนาขึ้นอยู่เสมอ เรื่องนี้อยากให้ทุกคนที่ได้ดูสัมผัสได้ถึงความรักที่มีอยู่รอบตัว ไม่ว่าเราจะรับรู้มันได้หรือไม่ก็ตามเป็นการพูดถึงเรื่องราวความบังเอิญและพรหมลิขิตที่เกี่ยวข้องกับความรัก มีฉากใหญ่ ๆ ที่ถ่ายทำยาก ๆ อยู่หลายฉาก ไม่ว่าจะเป็นฉากแข่งรถ ฉากฝนกระหน่ำ ฉากลมพายุ รวมถึงฉากกลางคืน ทีมงานทั้งหมดทำงานกันอย่างตั้งใจ และบอกได้เลยว่าเราใส่ใจกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งหมดเพื่อให้ได้ผลงานที่ออกมาสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาค่ะ และสำหรับความร่วมมือกับทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เรานำซีรีส์ของเรามาลงบนแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งแฟน ๆ จะสามารถดูย้อนหลังแบบออนไลน์ในรูปแบบเวอร์ชั่น UNCUT ทั้งบนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com ค่ะ”คุณผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเนื้อหา iQIYI (อ้ายฉีอี้) ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “ทุกครั้งที่ iQIYI (อ้ายฉีอี้) ได้มีโอกาสร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆ ก็จะถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้นำเสนอคอนเทนต์ใหม่ๆ ให้กับผู้ชมที่หลากหลายทั้งเก่าและใหม่ของพวกเราเช่นกัน สำหรับ Me Mind Y เป็นค่ายผู้จัดแถวหน้าที่มีผลงานซีรีส์วายยอดฮิตระดับโลก นำโดยนักเขียนนิยายชื่อดัง MAME ทำให้มั่นใจได้ว่า “บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ (Love in the Air)" ซึ่งผลิตจากเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่าง “Love Storm พายุรักโถมใจ” และ “Love Sky พระพายหมายฟ้า” จะเป็นซีรีส์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ตลาดได้เป็นอย่างดี”“บรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ Love in The Air” ดูสดพร้อมกันทางช่อง GMM25 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23:00 น.เริ่มวันที่ 18 สิงหาคม 2565 และ รับชมย้อนหลัง บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บ iQ.com ทุกคืนวันพฤหัสบดี เวลา 24:00 น.หมายเหตุ สำหรับบางประเทศที่ไม่สามารถรับชมผ่านแอป iQIYI และ เว็บ iQ.com ได้ สามารถรับชมผ่าน YouTube : MeMindY Official ในเวลาเดียวกัน