แมริออท บอนวอย นำคุณมา ‘ที่นี่’ กับแคมเปญ HERE แคมเปญใหม่เฉลิมฉลองการกลับมาของการเดินทาง ผ่านช่วงเวลาที่ไม่คาดหมาย

โปรแกรมการเดินทางและมาร์เก็ตเพลส ระดับรางวัลของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เผยโฉมแคมเปญใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ‘Here’ เพื่อฉลองการกลับมาของการเดินทาง แคมเปญนี้เกิดจากแท็กไลน์ระดับโลกของแมริออท บอนวอย “Where Can We Take You” กับคำว่า “Here” เป็นการแสดงออกซึ่งเผยให้รู้ถึงความเชื่อมโยงกับช่วงเวลาเล็กๆ แห่งความรักและความคิดถึงของบรรดานักเดินทาง“ในขณะที่การเดินทางอาจเป็นเรื่องของสถานที่ที่อยากไปครั้งหนึ่งในชีวิต การรับประทานอาหารในห้องหารระดับเวิลด์คลาส หรือการทานอาหารท้องถิ่นในฮอว์กเกอร์ เซนเตอร์ เราตระหนักว่าการเดินทางบางครั้งก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหนือความคาดหมาย อาจไม่สมบูรณ์แบบ แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าและช่วงเวลาที่น่าจดจำ” บาร์ท บิวริง หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชียแปซิฟิก กล่าว “ด้วยแคมเปญใหม่ของเรา เราหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในเอเชียครั้งต่อไป เราต้องการจะบอกพวกเขาอีกครั้งว่า ความสนุกสนานของการเดินทางสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้วางแผนมาก่อน เช่นเดียวกับการเดินทางที่สมบูรณ์แบบ ที่ซึ่งช่วงเวลาเล็กๆ นั้นได้สร้างความทรงจำอันยิ่งใหญ่”แมริออทฯ ได้ร่วมมือกับ The Secret Little Agency บริษัทครีเอทีฟจากสิงคโปร์ ดำเนินการถ่ายทำทั่วทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ โดยภาพยนตร์ที่น่าประทับใจนี้ให้ทั้งความสนุกสนาน ความจริงแท้ และการดำเนินเรื่องที่รวดเร็ว เพื่อเฉลิมฉลองให้กับพลังแห่งการเดินทางด้วยช่วงเวลาที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อกันได้จากการเดินทางกับเพื่อนรักและครอบครัว ไอเดียนี้ยังขยายไปถึงภาพการสื่อสารหลัก ตั้งแต่การเดินย่ำโคลนผ่านท้องนาที่สวยจับใจด้วยความเขียวขจีของต้นข้าวในบาหลี ไปจนถึงการร่วมฉลองเทศกาลโฮลี่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาในอินเดีย แมริออท บอนวอย เชิญชวนนักเดินทางจัดทริปต่อไปและปล่อยใจไปกับช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าของการเดินทางแคมเปญนี้จัดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่รวมจีนแผ่นดินใหญ่ จะออกฉายตั้งแต่วันนี้ทั่วทั้งภูมิภาค ทั้งสื่อดิจิทัลและสื่อนอกบ้าน และทั่วจุดการสื่อสารที่หลากหลายในอินเดีย ภาพยนตร์แคมเปญนี้และภาพต่างๆ จะถูกนำเสนอในหลากหลายโลเคชั่น รวมทั้งสนามบินกิมโป ของกรุงโซล, สถานีรถไฟใต้ดินที่มีคนพลุกพล่านของชิบูยา ในโตเกียว, และสถานีรถไฟกลางของเมลเบิร์น รวมทั้งในรายการบันเทิงทางเครื่องบิน และทั่วทั้งช่องทางการสื่อสารดิจิทัล และโซเชียลมีเดียที่ถูกเลือกสรรขอเชิญนักเดินทางร่วมพูดคุยและเชื่อมต่อกันและกันด้วยการแบ่งปันความทรงจำผ่าน #TravelMakesUs ทางอินสตาแกรม และ TikTok สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท บอนวอน และการสมัครเป็นสมาชิกได้ฟรี