ร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดอีเวนต์แห่งอนาคตกับหลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course EP. 3 ‘Digital Marketing and Sales’

ธุรกิจการจัดประชุมการแสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำรายได้เข้าประเทศ ช่วยกระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจให้บริการออกแบบและตกแต่งพื้นที่แสดงสินค้า ธุรกิจรับจัดงานแสดงสินค้า ศูนย์จัดแสดงสินค้า การเดินทางทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ แต่ละปีจะมีนักเดินทางไมซ์เข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยที่สามารถรองรับการเติบโตของตลาดดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเพื่อให้ผู้ประกอบการไมซ์ของไทยมีความสามารถที่จะแข่งขันได้ในระดับสากล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยมีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริม ผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ จึงได้จัดโครงการอบรม หลักสูตรการจัดการสถานที่ Venue Management Course EP. 3 ขึ้น โดยปีนี้มาในชื่อ ‘Digital Marketing and Sales’คุณอรชร ว่องพรรณงาม (CED, CEM, CIS, DES, EMD, SEP) ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถการเป็นสถานที่จัดงานให้ได้มาตรฐานระดับสากล สร้างองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์ในสถานที่จัดงานที่ไมซ์ เพื่อเผยแพร่พันธกิจของ สสปน. ในการเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านการพัฒนา เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมภาพลักษณ์สถานที่จัดงานประเทศไทยในการเป็นจุดหมายของการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการให้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานโดยกิจกรรมดังกล่าว เราได้จัดอัพเดทความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยวันแรกภายใต้โจทย์ “The Venue Master Shift” มุมมองการจัดงานด้วย Innovation และการปรับแนวคิดการขายด้วยกลยุทธ์การตลาด โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ อาทิ โดย ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ศุภลักษ์ สุวัตถิ กรรมการบริหารสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี ซิกซ์ตี้ ทรี จำกัด คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com คุณสุภนิตย์ สุรชัยกุลวัฒนา Creative Director จากงาน Thailand Toy Expo มาร่วมพูดคุย และร่วมทำเวิร์คช็อปสำหรับวันที่ 2 จะมาในหัวข้อ “Using digital tools to create strategies and close deals การใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสร้างกลยุทธ์และปิดการขาย” นำโดย คุณชาญวิทย์ กิ่งเทียน Co-Founder & Business Solution PA-D Digital Agency และ คุณสมาธิญา แซ่ตั้ง Co-Founder & Strategic Planner PA-D Digital Agency คุณกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) ที่นอกจากจะได้ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในอุตสาหกรรมไมซ์แล้ว ยังได้ข้อมูลอินไซด์จากผู้ใช้บริการมาร่วมเปิดประสบการณ์ในครั้งนี้นอกจากนี้ ยังจัดหัวข้อพิเศษ Like/Reach/Leads กับการวางแผนการตลาด การสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการขายในโลกยุคดิจิทัล โดย คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข รองประธานฝ่ายขาย บริษัทดุสิตอินเตอร์เนชั่นแนล ประธานฝ่ายการตลาดสมาคมโรงแรมไทย (THA) อุปนายกสมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (TICA) และหัวข้อพิเศษ “การปรับทัศนคติ Like/Reach/Leads กับการวางแผนการตลาด การสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการขายในโลกยุคดิจิทัล” โดยคุณฐิติพันธ์ จินาจันทร์ LINE Certified Coach บริษัท LINE Company (Thailand)นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างกลยุทธ์และหาโปรดักส์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ได้คิดตามโจทย์และข้อมูลที่ได้มาโดยมี Mentors แต่ละกลุ่ม และคณะกรรมการจาก สสปน. ร่วมให้คำแนะนำ ชี้จุดแข็ง จุดอ่อนและเสนอแนวทางในการคิดงานให้ตรงโจทย์ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 ณ Rama Gardens Hotel สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/cUozrYMtxCjZ8pKP8