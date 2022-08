สาวงาม “MET 2022” ประชันความสามารถ รอบ AUDITION ชิงเข้า 16 คนสุดท้าย

หลังจาก วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กองประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ เปิดรับสมัครก็ได้รับความสนใจจากสาวๆ ที่พร้อมมาครอบครองความเป็นหนึ่ง คว้ามงกุฎสุดเลอค่าทั้ง 5 มงกุฎ อันได้แก่ มงกุฎ Miss Earth Land Thailand , มงกุฎ Miss Earth Fire Thailand , มงกุฎ Miss Earth Air Thailand , มงกุฎ Miss Earth Water Thailand และมงกุฎชนะเลิศ Miss Earth Thailand ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนไปประกวดมิสเอิร์ธ 2022 ยื่นใบสมัครกันมาอย่างมากมายเปิดด้วยรายชื่อคณะกรรมการรอบ AUDITION สาวงามมิสเอิร์ธไทยแลนด์แบบสุดปัง เพราะนอกจากจะมีประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์และCEO Regen Smart City ,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการมลพิษ ,กรรมการผู้จัดการ Da Ra Rose Clinic ,เจ้าของแบรนด์ Baby Bua Baby Skin Cream,Sharp Sharp Studio สอน Runway Coach ,ผู้ชนะรอบชุดสร้างสรรค์ Bangkok Extravaganza ปี 2021 ,Speech coach and soft skills developer ,และรุ่นพี่ทีมมิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2021Miss Earth Thailand 2021 และ Miss Earth Fire 2021 ,Miss Earth Water Thailand 2021 ,Miss Earth Land Thailand 2021 ,Miss Earth Fire Thailand 2021 ,Miss Earth Air Thailand 2021 มาร่วมคัดเลือกสาวๆ ผู้มีสิทธิ์ครอบครองมงกุฎประจำตำแหน่งสุดล้ำค่า ทั้ง 5 มงกุฎ ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ และเอิร์ธ อีกทั้งยังมีพิธีกรมากความสามารถอย่าง คุณอรรณพ กิตติกุล และคุณปกฉัตร เทียมชัยหลังจาก สาวงามฟาดกันอย่างดุเดือดใน “รอบAudition” กับการโชว์ไหวพริบตอบ “คำถาม” สะท้อนถึงธีมการประกวด “Mission for the Earth” พันธกิจในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เข้มข้นมากกว่าที่เคยมีมา เพื่อโกยคะแนนจากเหล่าคณะกรรมการและลุ้นเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย กองประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ ได้ประกาศ 16 คนสุดท้ายมิสเอิร์ธไทยแลนด์ ที่สวยทั้งกายและเฉียบขาดทั้งไหวพริบความสามารถ ซึ่งได้แก่MET1 เฟิร์น พัชรา วอหาMET2 ฝ้าย อารียา ปัญญาอุทัยMET3 ณัชชา ณัฐชยา มีสมMET4 แป้งฝุ่น วิชิดา น่วมสอนMET5 รวงข้าว ศุภรดา สุรสังข์MET6 ป๊อป ลักษณพร สิริพรMET7 ทราย วรัญญา ฤทธิวาจาMET8 แมงปอ จิตรณา เก่งการนาMET9 สปาย ชวันภัสร์ คงนิ่มMET10 ครีม สุจิตรา ไกยวรรณ์MET11 แพร พัชริดา ทองนินMET12 แอชลีย์ ศรุตา มหาสิงห์MET13 ฟองโฟม ณัฐระวี เจียรสถิตย์MET14 ดารัณ ดารัณ กันตะคุณานนต์MET16 ปราง ธัญชนก รัตนพรMET17 เจน สุชานันท์ ศิริรัตน์สำหรับการประกวดจะมีขึ้นอย่างเข้มข้นตลอดเดือนสิงหาคม ที่ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย จะได้ไปเก็บตัวที่ประเทศมาเลเซีย เมืองแห่งพลังงาน และรอบเก็บตัววันที่ 24-25 สิงหาคม ที่พัทยา รอบ Preliminary ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ก่อนจะเดินทางเข้าสู่รอบประกาศผลผู้ที่คว้ามงกุฎ Miss Earth Thailand 2022 ใน “รอบ Final” ในค่ำคืนวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ติดตามชมการประกวด มิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2022 ได้อย่างใกล้ชิด ได้ทั้งทางเพจ Facebook Miss Earth Thailand รวมถึงทางโซเชียลมีเดียของกองประกวดฯ ได้แก่ Instagram, YouTube และ TikTokมาร่วมลุ้นว่าสาวงามคนไหนจะได้เป็นผู้ครอบครองมงกุฎมิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2022 ได้ที่ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ห้องแกรนด์บอลรูม และทางเพจ Facebook live Miss Earth Thailand เวลา 18.00 เป็นต้นไป และถ่ายทอดกึ่งสด วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ทางช่อง PPTV ประมาณ 21.45 เป็นต้นไป