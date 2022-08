ไอดีไทยกำบัตรให้แน่น! แล้วไปกรี๊ด “บีไอ” พร้อมกัน วันอาทิตย์ 21 ส.ค. นี้ #BIoffline1stFanMeetingBKK

กี่ปีแล้วที่แฟนคลับชาวไทยไม่ได้เจอหนุ่มคนนี้แบบออฟไลน์ และเฝ้ารอการกลับมาของเขา! เตรียมตัวต้อนรับศิลปินชายเดี่ยวอนาคตไกล/ไอดอลโปรดิวเซอร์ฝีมือเยี่ยมที่สุดของวงการเค-ป็อปสู่ประเทศไทยได้เลย!! เพราะถึงคิวแล้วที่จะได้ใช้เวลาเต็มอิ่ม 2 ชั่วโมงแบบไม่ต้องหารกับใคร ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคมนี้ กับงาน(B.I 1ST FAN MEETING [B.I OFFLINE] IN BANGKOK)จัดโดย(Four One One Entertainment หรือ 411Ent) ร่วมกับต้นสังกัด(131Label) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งตามที่ทราบกันดีว่างานนี้ไม่เหลือบัตรให้จับจองกันแล้ว เพราะ SOLD OUT หมดเกลี้ยงไปตั้งแต่ครึ่งวันแรกที่เปิดจำหน่ายก่อนหน้านี้ไม่นาน บีไอ ในลุกส์ใหม่ผมบลอนด์สะดุดตาดาเมจรุนแรง เพิ่งเดินทางไปร่วมงานแฟนมีตติ้ง [บีไอ ออฟไลน์] ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเต็มไปด้วยความทรงจำที่ดี จนแฟนๆ ชาวไทยซึ่งติดตามข่าวต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า รอเจอที่ไทยไม่ไหวแล้ว... อยากเจอบีไอไวๆ แล้ว... ล่าสุดนี้ยังมีเรื่องราวดีๆ สดๆ ร้อนๆ คือ อินสตาแกรม B.I @shxxbi131 มีผู้ติดตามทะลุ 4 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อย แถมด้วยข้อมูลสุดปังที่เน็ตติเซนหยิบยกมาอวยยศกันอีกในช่วงนี้ว่า 3 ใน 4 เพลงเดบิวต์ของไอดอลเค-ป็อปที่สามารถขึ้นอันดับ 1 MelOn Daily Chart ก็ล้วนเป็นผลงานการเขียนเพลงโดยศิลปินหนุ่มคนนี้ทั้งสิ้นนอกจากความสามารถทางดนตรีที่ส่องประกายผ่านงานเบื้องหลังอันหาตัวจับยากแล้ว ในมุมเบื้องหน้า... เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีของบีไอนั้นยังสุดปังไม่เป็นรองใคร แถมอัธยาศัยใจคอนั้น ก็ขึ้นชื่อว่าน่ารักแบบนัมเบอร์วัน! ** ซึ่งทุกสิ่งที่ว่ามานี้ ผู้จัด โฟร์วันวันฯ ยืนยันว่าผู้ชมจะได้สัมผัสครบทุกมิติแบบจุกๆ แน่นอนในงาน “บีไอ เฟิร์ส แฟนมีตติ้ง [บีไอ ออฟไลน์] อิน แบงคอก” (B.I 1ST FAN MEETING [B.I OFFLINE] IN BANGKOK) วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เริ่มแสดงเวลา 18:00 น. (ประตูเปิดเวลา 17:00 น.) ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ชั้น 6** ติดตามการประกาศผู้โชคดีได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากการซื้อบัตร พร้อมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ทางทวิตเตอร์ @411ent https://twitter.com/411ent และอินสตาแกรม @411ent https://instagram.com/411ent