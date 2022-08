ครั้งแรกของ MODERNDOG x POLYCAT ผุดไอเดียระเบิดมันส์ สนุกไปกับคอนเสิร์ต RAINING CATS & DOGS รายได้ส่วนหนึ่งมอบองค์กรสาธารณกุศลให้กับหมาจรแมวจร

ผ่านพ้นไปเรียบร้อยสำหรับงานแถลงข่าวเปิดตัวคอนเสิร์ต MAJOR DEVELOPMENT presents RAINING CATS & DOGS Concert ‘ระเบิดความสนุก เพื่อความสุขของน้องหมาน้องแมว’ เป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นโดย MAJOR DEVELOPMENT ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับบลักชูรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ ร่วมกับ THE PEOPLE สื่อออนไลน์ที่บอกเล่าเรื่องราวของ ‘คน’ จัดขึ้น ณ METRIS DISTRICT LADPRAORAINING CATS & DOGS เป็นสำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า ‘ฝนตกหนักมาก’ ระดับตกลงมาเป็นน้องหมาและน้องแมว คอนเสิร์ตในช่วงหน้าฝนครั้งนี้ จะสนุกหนักมากขึ้นไปอีก เพราะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในการประชันกันระหว่างสองวงดนตรีที่เป็นตัวแทนแห่งยุคสมัย กับ MODERNDOG เจ้าพ่ออัลเทอร์เนทีฟดนตรียุค 90s ในฐานะทีมน้องหมา กับ POLYCAT ตัวแทนดนตรี ซินธ์ป็อปยุค 80s ในฐานะทีมน้องแมว งานนี้นำเสนอโดย MAJOR DEVELOPMENT ตัวจริงคอนโดเลี้ยงสัตว์ได้ที่เข้าใจทาสหมาทาสแมวเป็นอย่างดี โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับ เพจทูนหัวของบ่าว และ มูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดูแลหมาจรแมวจรทางธนชัย อุชชิน (ป๊อด), เมธี น้อยจินดา (เมธี) และ ปวิณ สุวรรณชีพ (โป้ง) แห่งวง MODERNDOG ตัวแทน #ทีมหมา ได้พูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้ว่า “รู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีร่วมกับ POLYCAT เพราะติดตามและชื่นชอบวงนี้มานาน และในคอนเสิร์ตนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอน นับวันรอความสนุกให้สุดๆกับพวกเรา MODERNDOG ทีมหมาได้เลยครับ เราคัด และเตรียมเพลงเด็ดๆไว้เยอะมาก เพราะ วง POLYCAT ก็เป็นวงที่เราชื่นชมในฝีมือ มีสไตล์ความเป็นตัวเอง มีสีสันสนุกๆบนเวทีไม่เหมือนใคร ไม่อยากให้พลาดจริงๆครับ รายได้ยังช่วยทำบุญช่วยหมาและแมวจรร่วมกันอีกด้วยนะครับ”ฝั่ง POLYCAT ในฐานะตัวแทนหมู่บ้านของ #ทีมแมว สมาชิกของวง ได้แก่ รัตน จันทร์ประสิทธิ์ (นะ), เพียว วาตานาเบะ (เพียว) และ พลากร กันจินะ (โต้ง) “รู้สึกดีใจเป็นเกียรติ และตื่นเต้นอย่างมากเลยครับ เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมขึ้นแสดงบนเวทีเดียวกันคู่กับพี่ๆวง MODERNDOG ซึ่งเป็นตำนาน เป็นไอดอลที่เราชื่นชอบมาก พวกเรา POLYCAT ตัวแทนทีมแมวพร้อมจัดเต็มเตรียมความพิเศษชุดใหญ่ในคอนเสิร์ตให้ประทับใจเก็บเป็นความทรงจำดีๆอย่างแน่นอนครับ ยืนยันว่าคอนเสิร์ตนี้จัดเต็มแน่นอน เพราะรอคอยที่จะร่วมเล่นกับวงดนตรีรุ่นพี่อย่าง MODERNDOG มานานแล้วครับ”คุณชวลิต วรสารพิสุทธิ์ ประธานบริหารฝ่ายส่งเสริมประสบการณ์และบริการลูกค้า บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้พูดถึงที่มาของคอนเสิร์ต MAJOR DEVELOPMENT presents RAINING CATS & DOGS Concert ไว้ว่า “นอกจากความสนุกบนเวทีจากกลุ่มศิลปินมากฝีมือแล้ว คอนเสิร์ตครั้งนี้ยังจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สุขเท่าเทียม” ของเมเจอร์ฯ ที่ให้ความสำคัญกับความสุขของน้องหมาน้องแมว ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสำคัญของลูกบ้านเมเจอร์ฯหลากหลายครอบครัว ในฐานะผู้นำคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ของเมืองไทย เมเจอร์ฯจึงอยากส่งมอบความสุขให้กับลูกบ้านที่เป็นทาสน้องหมาน้องแมวผ่านศิลปิน #ทีมหมา #ทีมแมว ในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ ทั้งนี้ยังได้เป็นการสนับสนุนมูลนิธิและกลุ่มคนอาสาที่ทำงานช่วยเหลือหมาจรแมวจร อย่างเพจทูนหัวของบ่าว และ มูลนิธิ The Voice ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ต่างๆและลดจำนวนหมาจรแมวจร หลายครั้งที่เหตุผลของการทิ้งสัตว์เลี้ยงคือที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออำนวยให้เลี้ยงสัตว์ได้ เมเจอร์ฯจึงอยากให้เวทีคอนเสิร์ตนี้ส่งมอบแนวคิดในการเลือกที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงเพื่อคุณภาพชีวิตและความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป คอนโดมิเนียมทุกโครงการของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ (Pet-friendly residence) จึงเป็นทางเลือกให้คนยุคใหม่ที่ต้องการใช้ชีวิตในเมืองและมีสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัว”นัชญ์ ประสพสิน ตัวแทนจากเพจ ‘ทูนหัวของบ่าว’ พูดถึงกิจกรรมฝั่ง #ทีมแมว “ขอขอบคุณทางผู้จัดคอนเสิร์ต ที่จัดทำคอนเสิร์ตแห่งปีนี้ให้เกิดขึ้น กับการครีเอทีฟไอเดียที่นอกจากจะเป็นเรื่องของดนตรีที่น่าสนุกจากศิลปินคุณภาพแล้ว ยังสนใจเรื่องของสัตว์จรจัด ทั้งหมาและแมว ที่จะนำรายได้มามอบให้เพื่อต่อชีวิตสัตว์ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทาง Catster ที่ทำงานด้านนี้จากเพจทูนหัวของบ่าว รู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากที่คอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้น มาซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตกันเยอะ ๆ นะคะ คุณได้ความสนุก หมาแมวจรได้อิ่มท้อง เพราะความรักของคุณ แล้วพบกับกิจกรรมของพวกเราที่งานคอนเสิร์ตนี้กันค่ะ”ส่วนฝั่ง #ทีมหมา ก็ไม่น้อยหน้า ชลลดา เมฆราตรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ The Voice กระซิบมาว่า งานนี้คนรักน้องหมาได้ฟินและอิ่มบุญกับกิจกรรมฝั่งทีมน้องหมาแน่นอน “ขอบคุณผู้จัดการครั้งนี้มาก ๆ ที่มองเห็นคุณค่า ของชีวิต 4 ขา ไม่ว่าจะสุนัขและแมว ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งและเป็นตัวแทนเสียงสุนัขในครั้งนี้ค่ะ แล้วพบกันในงานนะคะ ทุกคนที่มาจะได้ความสุข สนุกสนาน ส่วนสุนัขและแมวของเราทั้งจาก มูลนิธิ The Voice Foundation เสียงจากเรา และ ทูนหัวของบ่าว จะมีโอกาสรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการซื้อบัตรคอนเสิร์ตของทุกคนค่ะ”โดยคอนเสิร์ต MAJOR DEVELOPMENT presents RAINING CATS & DOGS จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ที่ BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัล ลาดพร้าว เวลา 19.00 น. เปิดขายบัตรราคา 3,000 บาท / 2,500 บาท / 2,200 บาท / 1,800 บาท / 1,500 บาทสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือกดจองได้เลย https://bit.ly/3PRY4Hp และร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีรับรางวัล เสื้อ T-Shirt ที่ออกแบบโดยศิลปิน POLYCAT และ MODERNDOG จำนวน 60 รางวัลพิเศษ!! บัตรชมคอนเสิร์ตทุกราคาสามารถใช้เป็นส่วนลด 50,000 บาท ในการซื้อโครงการของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ทุกโครงการ และลูกบ้านเมเจอร์ฯ เตรียมร่วมสนุกลุ้นรับบัตรชมคอนเสิร์ตผ่าน Facebook และ Line OA @majordevelopment https://bit.ly/majorline-fbไม่ว่าจะเป็น #ทีมหมา หรือ #ทีมแมว ก็เชิญชวนมาสนุกกับคอนเสิร์ตและร่วมทำบุญกับน้องหมาและน้องแมวไปพร้อม ๆ กัน ***ภายในงาน ไม่สามารถนำน้องหมาและน้องแมวมาร่วมชมคอนเสิร์ต เดี๋ยวน้องจะตกใจ ด้วยรักและห่วงใยจากทีมงาน***#RAININGCATSDOGSConcert #MODERNDOG #POLYCAT