“Home Hope Charity” คอนเสิร์ตพลังวัยใสเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ UNHCR

ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดเจ๋งกับ 'Home Hope Charity Concert’ คอนเสิร์ตจากการร่วมมือของพลังเล็กๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสังคม ผลงานเด็กนักเรียนเกรด 12 ของโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ (ISB) 2 คน คือ "พราว ธนวิสุทธิ์" และ "ติณณ์ ตติยมณีกุล" ที่มีความสนใจในเรื่องปัญหาของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงปัญหาของผู้ลี้ภัย ซึ่งทั้งคู่มีความคิดไปในทางเดียวกันที่อยากทำสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม จึงได้จับมือร่วมกันสร้างสรรค์คอนเสิร์ตการกุศลขึ้นภายใต้แนวคิด Net Zero Carbon Footprint Concert for Climate Refugees ระดมทุนให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR เพื่อผู้พลัดถิ่นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยจัดขึ้น ณ เอสฮอลล์ โรงแรม เอสพาร์ค รังสิต (ESC Park Hotel)ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ศิลปินดังจากโลกออนไลน์มาร่วมแสดงในงานอย่าง Patrick Ananda และวง Yes Indeed Band ขนเพลงดังสุดฮิตมาสร้างความมันส์ตลอดสองชั่วโมงเต็ม และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากทั้งกลุ่มคนรักสิ่งแวดล้อม และเซเลบคนดัง อาทิ ธัญญ่า-ธัญญาเรศ, น้องลียา-ลลียา เองตระกูล, เนตัน-แดนอรุณ รามณรงค์ รวมถึงครอบครัวทองเจือ นำโดย พีท-ธนภณ ควงแขนภรรยา เจ็ง-วิไลลักษณ์ พร้อมด้วยลูกๆ น้องโรเตอร์, น้องเซย่า-ณิชฏา, น้องมิย่า-พิชชา ฯ รวมถึงกลุ่มผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนนานาชาติชั้นนำมากมาย ที่มาร่วมให้กำลังใจ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายระดมทุนให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากความสนุกบนเวทีแล้ว ในงานยังมีกิจกรรมถ่าย Photo Booth รวมถึงบูทร้านอาหาร และเครื่องดื่ม มากมาย ที่ร่วมมือร่วมใจลดการใช้พลาสติก ลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศ สานต่อแนวคิด #NetZeroCarbon ดูแลสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศให้ดียิ่งขึ้น สมกับเป็นคอนเสิร์ตที่มีไอเดียเหมาะกับยุคสมัยจริงๆ