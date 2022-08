NSL FOODS ผลักดันอุตสาหกรรมอาหาร ส่งวัตถุดิบนำเข้าจากอเมริกา ผ่านแคมเปญ Premium Taste of America โดยร้านสลัด แฟคทอรี่

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NSL Foods ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ รวมถึงผู้นำทางธุรกิจ Food Services รายใหญ่ในประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความอร่อยแบบพรีเมียมผ่านแคมเปญ Premium Taste of America ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบหลักคุณภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ Alaska Black Cod, U.S. Scallop, U.S. Beef Short Plate ให้กับร้านสลัด แฟคทอรี่ ทั้ง 23 สาขา เพื่อมาประกอบเป็นเมนูพิเศษในแคมเปญดังกล่าวล่าสุดร้านสลัด แฟคทอรี่ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพชื่อดัง จัดงานเปิดแคมเปญคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมจากประเทศสหรัฐอเมริกา มารังสรรค์เมนูพรีเมียม 7 เมนู ถือเป็นการมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้า ผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่จะทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับความพิเศษในทุก ๆ คำที่รับประทาน รวมถึงได้ลิ้มลองความอร่อยจากวัตุดิบที่ดีที่สุด จนได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพระดับโลก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก มร. เอริค โมลลิส ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา สถานทูตอเมริกา, คุณแววดาว ธนวัฒนเสถียร ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน โดยมี คุณปิยะ ดั่นคุ้ม และ คุณพิมแก้ว สิตภาหุล ดั่นคุ้ม ผู้บริหารร้านสลัด แฟคทอรี่ ให้การต้อนรับ ณ ร้านสลัด แฟคทอรี่ สาขาอารีย์สำหรับเมนูพิเศษในแคมเปญ Premium Taste of America มีทั้งหมด 7 เมนู โดยวัตถุดิบหลักที่ทาง NSL Foods นำเข้ามาในครั้งนี้จะนำมาประกอบในเมนู U.S. Beef Short Plate เนื้อสไลด์ม้วนรวมกับผักนานาชนิด นำไปย่างจน หอม ทานคู่กับซอสสูตรพิเศษของทางร้าน, U.S. Scallop in Yellow Marine หอยเชลล์ไซส์พิเศษ เนื้อแน่น มาย่างแบไม่สุกจนเกินไป มีความฉ่ำ หอม เป็นเอกลักษณ์ของ US scallop ทานคู่กับ butter squash purée, Fired Black Cod Steak ปลาทะเลหนึ่งในตระกูลเดียวกับปลาหิมะ ผลผลิตล้ำค่าจากใต้ท้องทะเลลึกที่มีวิตามินและโปรตีนสูง เนื้อขาวนุ่ม ละเอียด นำมาย่าง และเบิร์นไฟเพื่อดึงกลิ่นหอมเฉพาะตัวของปลาออกมา เสิร์ฟคู่กับ Lemon Cream Sauce เพิ่มรสชาติด้วย balsamic glaze บนผักย่างหลากชนิด ร่วมด้วยเมนูสุดพรีเมียมอื่น ๆ ได้แก่ U.S. Beef Short Plate Cobb Salad, American Potato Croquette, Yuzu Honey Cheesecake และ American Apple Pie SmoothieNSL Foods ผู้นำทางธุรกิจ Food Services ซึ่งอยู่เบื้องหลังหลากหลายความอร่อย คัดสรร นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบคุณภาพ พร้อมชวนร่วมสัมผัสความอร่อยแบบพรีเมียมจากอเมริกากับแคมเปญ Premium Taste of America ได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง 25 กันยายน 2565 ที่ร้านสลัด แฟคทอรี่ ทุกสาขา