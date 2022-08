"หมาก ปริญ" เปล่งออร่าว่าที่เจ้าบ่าว!! ร่วมฉลองครบรอบ 7 ปี Mariza Wellness Clinic

พร้อมส่งมอบความแตกต่างถึงความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนทั้งสุขภาพและใบหน้ากว่า 7 ปี ที่มาริซ่าคลินิก ได้ร่วมสร้างความมหัศจรรย์ให้กับผู้คน สร้างสุขภาพ สร้างความสุข สร้างความประทับใจ ผ่านใบหน้า รูปร่าง และการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกของลูกค้ามา เป็นเวลา 7 ปีแห่งความมหัศจรรย์ที่เราได้เปลี่ยนทุกวันให้เป็นวันของคุณ และเราเชื่อว่า เราพร้อมส่งมอบความแตกต่างทั้งสุขภาพและใบหน้าที่ยั่งยืน เราจะพัฒนาและก้าวไปสู่ปีที่ 8 และ ปีต่อๆ ไปอย่างงดงามMariza Wellness Clinic คลินิกความงาม ที่ดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม ภายใต้ บริษัท สลิม เวลเนส เอเซีย จำกัด โดย คุณปุณณภา เตชะโรจน์กุล ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดให้บริการทั้งหมด 6 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ตั้งอยู่ที่ชั้น G, สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตั้งอยู่ที่ชั้น 1, สาขาเซ็นทรัลพระราม 2 ตั้งอยู่ที่ชั้น 2, สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ตั้งอยู่ที่ชั้น 15 Tower A, สาขาเซ็นทรัลเวิล์ด ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 และสาขาเดอะมอลล์ โคราช ตั้งอยู่ที่ชั้น 3ในโอกาสครบรอบ 7 ปี ของ Mariza Wellness Clinic ได้จัดงานเฉลิมฉลองภายใต้ชื่อ 7 Wonder 7th Anniversary of Mariza Wellness Clinic ณ Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ภายในงานชมไฮไลฟ์โชว์เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุด “หมาก ปริญ สุภารัตน์” ซุปตาร์สุดหล่อ มาพร้อมกับบทเพลงสุดพิเศษ ท่ามกลางเสียงกรี๊ดจาก FC แบบใกล้ชิดติดขอบเวทีMariza Wellness Clinic ยังไม่หยุดที่จะสร้างและพัฒนาการดูแลสุขภาพและความงามไปตามเทรนด์ของโลก และก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ไปกับแคมเปญ Wellness Land ที่ร่วมมือกับ Nakerich : Voucher กับคอนเซ็ปต์ สวย รวย ปัง ซึ่ง Nakerich (นาคีริช)นี้ เป็นเหรียญสกุลเงินดิจิตอล ในรูปแบบของ Utility token ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพ (Beauty and wellness) โดยผสมผสานรูปแบบการพัฒนาสินค้าและบริการให้เชื่อมโยงกับศาสตร์ความเชื่อแห่งจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ สามารถใช้ Voucher ในการรับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษจาก Mariza Wellness Clinic และบริษัทในเครือที่ร่วมโครงการได้ โดยนาคีริช มีเป้าหมายที่จะเป็นเหรียญ Utility Token ด้านความงามและสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ยิ่งไปกว่านั้นมาริซ่าคลินิกยังมองไปถึงการต่อยอดไปสู่ Wellness Land ที่ร่วมกับนาคีริช ในการระดมทุนสร้าง Mega Project “Wellness land” เมืองหลวงด้านสุขภาพและความงามของโลก ให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่จะมาพักผ่อน และปรนนิบัติร่างกาย ด้วยบริการด้านสุขภาพที่จะสอดประสานไปกับการพักผ่อนอย่างลงตัว ทำให้ผู้เข้าพักได้รับความสะดวกสบายจากการบริการ และได้สุขภาพกายและใจที่ดีกลับไป เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางสุขภาพและความงามที่มีการบริการที่ครบวงจรที่สุดของโลก…