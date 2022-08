เปิด “ประเด็นความเหลื่อมล้ำ” กับละครและสารคดี จาก Thai PBS สตรีมมิงแล้วบน VIPA

แม้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย จะไม่ใช่ปัญหาใหม่ของประเทศนี้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ ตามมาด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ผันแปร การเมืองโลก รวมถึงความเสื่อมถอยของทรัพยากร ต่างเป็นตัวเร่งให้ความเหลื่อมล้ำขยายตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้น จนอาจกลายเป็นการส่งต่อความยากจนข้ามรุ่นในอนาคตในปีนี้ Thai PBS จึงให้ความสำคัญกับประเด็นความเหลื่อมล้ำ โดยยกขึ้นเป็นวาระกลาง “ลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเป็นธรรม” ผ่านการทำงานในบทบาทสื่อ เพื่อสร้างความตระหนัก เปลี่ยนวิธีคิด ตลอดจนผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาในระดับโครงสร้าง ด้วยบรรยากาศของความร่วมมือกันอย่างสันติและสร้างสรรค์VIPA ในฐานะแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงสัญชาติไทยจาก Thai PBS จึงคัดสรรเนื้อหาคุณภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการลดความเหลื่อมล้ำดังกล่าว เพื่อนำเสนอสู่ผู้ชมทั้งในรูปแบบของละครและสารคดี โดยละครเรื่องใหม่ “Junk Mail จดหมายที่ไม่ถูกเปิด” ถ่ายทอดเรื่องเล่า 5 เรื่อง 5 รส สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงในสังคมไทย สะท้อนเสียงขอความช่วยเหลือ (Help) จากเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางที่เผชิญปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้คนในสังคมเกิดการตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่พลเมือง นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างยั่งยืน นำแสดงโดย พล-ศิริพล ศิรินินาทกุล รับบทดาม โปรดิวเซอร์ที่ต้องการทํารายการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกอยู่ในมุมมืดของสังคม กุ๊กไก่-ภาวดี คุ้มโชคไพศาล รับบทมินิ เรียนจบด้านสังคมสงเคราะห์ ทำหน้าที่ฝ่ายเนื้อหาและข้อมูล แปลน-รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์ รับบทยีน นักจิตวิทยาที่มีปมการสูญเสียน้องชายจนกลายมาเป็นแรงผลักดันให้ช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งสามตัดสินใจทำรายการออนไลน์ชื่อว่า Junk Mail จดหมายที่ไม่ถูกเปิด เพื่อรับฟังเจ้าของเสียงเล็ก ๆ และก้าวเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าภารกิจและอุปสรรคที่รออยู่จะยากแค่ไหนก็ตาม ด้วยความเชื่อว่า “ทุกความเหลื่อมล้ำลดลงได้ ด้วยความเกื้อกูลกันและกัน”ในด้านของสารคดีที่จะช่วยเปิดมุมมองให้ผู้ชมเข้าใจประเด็นความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้น VIPA ได้หยิบยกเรื่องราวของสารคดีไทยสไตล์สะท้อนสังคม “คลองเตย ISOLATED COMMUNITY” ที่ฉายภาพความพยายามของคนตัวเล็ก ๆ ในชุมชนคลองเตย ในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชุมชน ให้สามารถเอาตัวรอดจากวิกฤตโควิด–19 แม้ต้องแบกรับความเสี่ยงที่อาจกลายเป็นผู้ทำผิดกฎหมาย หรือกลายเป็นผู้ติดเชื้อเสียเอง ไม่เพียงเท่านั้น VIPA ยังคัดสรรสารคดีต่างประเทศคุณภาพเยี่ยมอย่าง “BANGLA SURF GIRLS” ที่จะเปิดโลกของกลุ่มเด็กสาวทีมเซิร์ฟท้องถิ่นในคอกซ์บาซาร์ บังกลาเทศ ผู้ฝันถึงเสรีภาพและการหลุดพ้นจากสถานการณ์ความรุนแรงในชีวิตประจำวัน รวมไปถึง “I AM NOT YOUR NEGRO” สารคดีทรงพลังสะท้อนภาพการต่อสู้ของชาวอเมริกันผิวสีในยุค 60s – 70s ที่ยังทิ้งบาดแผลจากความเป็นมนุษย์ที่ไม่เท่ากันมาจนถึงทุกวันนี้ที่ผ่านมา ละครและสารคดีนับเป็นเนื้อหายอดนิยมบนแพลตฟอร์ม VIPA ที่มีผู้ชมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะตัวเลขยอดการเข้าชมละครผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ VIPA นั้น เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 จนแตะ 2 ล้านวิวได้เป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม และยังคงทำสถิติเกินล้านวิวต่อเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม มีจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์สูงกว่าปี 2564 ทั้งปีถึงร้อยละ 23และเพื่อรองรับสถิติการเข้าชมที่สูงขึ้น VIPA จึงเพิ่มช่องทางให้ผู้ชมได้อิ่มเอมกับสาระดี ๆ และเนื้อหาที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิด “ทุกความสุข... ดูฟรี ไม่มีโฆษณา” โดยนอกจากเว็บไซต์ www.VIPA.me และแอปพลิเคชัน VIPA ที่รองรับอุปกรณ์ทั้งระบบ iOS และ Android แล้ว ยังสามารถรับชมผ่าน Connected TV ทั้งระบบ Android TV และ Apple TV ซึ่งผู้ชมสามารถตั้งค่าและติดตั้งแอปพลิเคชัน VIPA ได้ง่าย ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ