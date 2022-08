แฟนทั่วเอเชียเฮ "กลัฟ คณาวุฒิ" ลุย!! แฟนมีตติ้งเดี่ยวทัวร์เอเชีย “THE FIRST ASIA TOUR FAN MEETING 2022”

กว่า 3 ปีที่ความฮอตของหนุ่มเจ้าเสน่ห์ขวัญใจแฟนๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่าง “กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” ถูกโควิด-19 สกัดดาวรุ่งทำให้ไม่สามารถไปเจอกับแฟนๆที่ต่างประเทศได้ ทั้งที่มีเสียงเรียกร้องอยากที่จะได้เจอศิลปินที่รักมาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อสถานการณ์ทั่วโลกคลี่คลายลง “หนุ่มกลัฟ” ก็ได้ประกาศบิ๊กเซอร์ไพรส์แห่งปี ที่เจ้าตัวซุ่มวางแผนมานาน นั่นคือการเดินสายไปเจอแฟนๆทั่วเอเชีย กับงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวที่จะจัดขึ้นในทวีปเอเชีย เร็วๆนี้ ภายใต้ชื่อ “GULF THE FIRST ASIA TOUR FAN MEETING 2022”โดยแฟนมีตติ้งออนทัวร์ครั้งใหญ่ครั้งนี้ ทางหนุ่มกลัฟนั้นเตรียมไปมอบความสุข สนุก เพื่อตอบแทนความรักที่แฟนๆทั่วทวีปเอเชียมอบให้โดยประเดิมที่แรกที่ กรุงโตเกียว ในวันที่ 2 กันยายนนี้ ก่อนจะไปยังเมืองต่างๆทั้ง โฮจิมิน , โซล , มะนิลา และอีกหลายเมืองในภูมิภาคเอเชีย โดยจะมีการทยอยประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดปีนี้ ส่วนแฟนๆที่ประเทศไทยก็อย่าเพิ่งน้อยใจ เพราะว่า “กลัฟ” เตรียมแฟนมีตติ้งที่กรุงเทพฯ โดยจะจัดขึ้นปลายปีนี้แน่นอนการประกาศเอเชียทัวร์ครั้งนี้ของ “กลัฟ คณาวุฒิ” สร้างเซอร์ไพรส์อย่างมาก เพราะการที่ศิลปินหนึ่งคนจะมีเอเชียทัวร์ด้วยตัวเอง ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะต้องมีองค์ประกอบที่ผนึกกำลังกันอย่างแน่นหนา ซึ่ง “กลัฟ” สามารถทำออกมาได้ เพราะฉะนั้นแฟนๆลูกบอลของคุณบิ๊กกลัฟในเอเชียเตรียมตัวได้เลย วอร์มเสียงกรี๊ด วอร์มร่างกายให้แข็งแรง และรอเจอกับผู้ชายคนนี้ เพราะหนุ่มกลัฟจัดเต็มแบบเพื่อแฟนๆอย่างแน่นอน ติดตามรายละเอียด “GULF THE FIRST ASIA TOUR FAN MEETING 2022” ได้ที่ gulfkanawut_official จะได้ไม่พลาดที่จะเจอกัน#GulfThe1stAsiaTour2022