ปังไม่ไหว! “พี่แจ็ค-แจ็คสัน หวัง” กับเวิลด์พรีเมียร์ 2 ซิงเกิลใหม่ด้วยเทคนิค XR สุดล้ำ ในรายการ The Voice All Stars

แถมสร้างปรากฎการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ พาพี่แจ็คไปไว้บนบิลบอร์ดทั่วเมือง พร้อมเปิดตัวชื่อโชว์อย่างเป็นทางการ “The Voice All Stars Presents Jackson Wang Magic Man XR Live World Premier” ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่แฟนคลับทั่วโลกจะได้ชมโชว์สุดพิเศษกับการเปิดตัว 2 ซิงเกิลใหม่ในอัลบั้ม “Magic Man” ในรูปแบบสุดล้ำด้วยเทคนิคพิเศษ XR หรือ Extended Reality ที่ The Voice All Stars เจ้าตำรับรายการประกวดร้องเพลงที่โดดเด่นในการเนรมิตโชว์ได้ยิ่งใหญ่ประทับใจคนดูมาตลอด 10 ปี จะมาร่วมออกแบบโชว์ชุดพิเศษนี้กับศิลปินระดับโลกอย่าง “แจ็คสัน หวัง” ที่แน่นอนว่าไม่ใช่แค่แฟน ๆ ชาวไทยที่กำลังตั้งตารอคอย แต่ยังมีเหล่าแฟนคลับทั่วโลกรอคอยโชว์ชุดพิเศษนี้เช่นกันโดยโชว์ครั้งนี้จะใช้เทคนิค Extended Reality หรือ XR เทคโนโลยีเสมือนจริงจะเป็นการผสมผสานหลากหลายมิติเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมในโลกจริง สภาพแวดล้อมดิจิทัล รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้แสดง จึงทำให้ปรากฏเป็นภาพการแสดงที่เหนือจินตนาการและทำลายข้อจำกัดการแสดงโชว์แบบเดิม ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ล้ำและก้าวข้ามข้อจำกัดในโลกจริงได้ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รายการ The Voice All Stars และ แจ็คสัน หวัง ตั้งใจมอบให้กับผู้ชมโดยเฉพาะ!ติดตามชมโชว์สุดพิเศษ “The Voice All Stars Presents Jackson Wang Magic Man XR Live World Premier” พร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค.นี้ เวลา 18.00 น. ทางช่องone31รับชมบทสัมภาษณ์สุด Exclusive จาก Jackson Wang : https://fb.watch/ezjDoPWZGV/