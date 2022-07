“ใบเตย” เข้ากราบลา “เฮียฮ้อ” ปล่อยโฮ หมดสัญญาเหลือเพียงสัญญาใจ

เข้าใจตัวตนของลูกสาวคนนี้และไม่เคยทำให้ใบเตยต้องเปลี่ยนตัวตนเพื่อใครเลย เฮียสอนใบเตยเสมอว่าความแตกต่างคือจุดขาย ‘การเป็น Artist เราไม่ต้องอยากไปเป็นเหมือนใครแต่ต้องทำให้ทุกคนอยาก

มั่นใจและเชื่อใจในตัวใบเตยอาร์สยาม คอยช่วยแก้ปัญหาและอยู่ข้างลูกสาวคนนี้มาเสมอ มาวันนี้บอกได้เลยว่าที่ใบเตยมีทุกอย่าง มีบ้าน มีรถ มีเงินเก็บ มีชื่อเสียง มีชีวิตที่สุขสบาย ก็เพราะโอกาสที่ได้มาจากบ้านอันแสนอบอุ่นหลังนี้ หนูจะไม่มีวันลืมค่ะ Rs&Rsiam คือพระคุณสูงสุดในชีวิต ขอบคุณ พี่เณร และRsiamทีมทุกคนที่ดูแลสร้างสรรค์ผลงานให้ใบเตยอย่างดีในทุกๆบทเพลง บอกเลยว่าหนูไม่เคยลืมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้หนูคือ ใบเตย Rsiam ในวันนี้ รักและภูมิใจที่สุดที่ได้ทำงานกับค่ายเพลงบ้านRs หลังนี้ค่ะ จากวันนี้หมดสัญญาไป ไม่มีสัญญา ไม่มีลายเซ็นต์ แต่สัญญาใจยิ่งใหญ่เสมอค่ะ (รูปสุดท้ายร้องไห้สุดงือๆ แต่ไม่กล้าร้องต่อหน้าเฮียกลัวไม่สวย55 ) Always Remember us this way Rs”

หลังจากโบกมืออำลาค่ายเพลงแจ้งเกิดจนมีนามสกุล “อาร์สยาม” ติดตัวมานาน ล่าสุดก็ถึงวันเข้ากราบลาเจ้าของค่ายอย่างอมพรั่งพรูความในใจมากมาย ก่อนทิ้งท้ายกิดลาทีมงานพร้อมน้ำตาอาบแก้มกันเลยทีเดียว“วันนี้ลูกสาวคนนี้มาเยี่ยมและตั้งใจมาลาขอบคุณเฮียฮ้อผู้เปรียบเสมือนพ่อคนที่2 ของใบเตย เป็นทั้งผู้สร้าง ผู้ให้โอกาส ใบเตยอาร์สยามพูดได้เลยว่าถ้าไม่มีเฮียก็คงไม่มี ศิลปินสาวลูกทุ่ง ใบเตยอาร์สยามคนนี้เกิดขึ้นมาในวงการ ขอบคุณเฮียที่เลือกหนูเข้ามาใต้ชายคาบ้านหลังนี้มันอบอุ่นเหลือเกินค่ะ ขอบคุณเฮียที่ทำให้เด็กธรรมดาที่มาตามหาฝันคนนี้เป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จแบบเกินความคาดหมายมากๆ ขอบคุณที่ทำให้ฝันหนูเป็นจริงให้หนูได้เป็นนักร้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงให้เพลงที่ดีที่เข้ากับใบเตยมาโดยตลอดขอบคุณที่เป็นเหมือนเรา’ คำพูดคำสอนของเฮียทุกคำเป็นสิ่งที่จริงและหนูจดจำมาตลอด ขอบคุณเฮียที่อยู่ข้างๆ คอยSupportใบเตยเสมอตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาในการทำงานไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆก็ตามเฮียคือคนที่