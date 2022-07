ยูโอบี และ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ร่วมส่งต่อ “ของฝัน”นักเรียนประถมฯ 6 จังหวัด พร้อมลงพื้นที่แนะนำ การเงินหวังสร้างวินัยการออมให้เป็นนิสัยตั้งแต่เด็ก

มีเด็กๆ ด้อยโอกาสจำนวนมากที่ไม่กล้าแม้จะฝันถึงของขวัญชิ้นใหม่ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตร่วมกับริเริ่มโครงการเพื่อรวมพลังพนักงานและลูกค้า เลือกสั่งซื้อของขวัญผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่งมอบให้กับเด็กใ นการดูแลของมูลนิธิฯ ตลอดช่วงคริสต์มาสต่อเนื่องถึงปีใหม่ ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึง มกราคม 2565โดยมุ่งมั่นเติมเต็มความฝันของเด็กด้อยโอกาสด้วยของขวัญที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต “ของฝัน” ที่เด็กๆฝันมากที่สุด คือ ทุนการศึกษา แท็บเล็ตสำหรับเรียนออนไลน์ จักรยานเพื่อเดินทางไปโรงเรียน ชุดโคมไฟและโต๊ะทำการบ้าน กระเป๋าเป้ใบใหม่ใส่ความรู้ และชุดสุขอนามัย นอกจากนี้เด็กๆ ยังฝันอยากได้ของขวัญให้กับโรงเรียนเพื่อให้เพื่อนๆ ได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาด เครื่องกรองน้ำสะอาด ชุดเตาแก๊สและเครื่องครัวเพื่ออาหารกลางวัน“สัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล” กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและสนับสนุนธุรกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “เด็กคืออนาคตของประเทศไทยและโลก ผู้ใหญ่ทุกคนจึงจำเป็นต้องช่วยกันสนับสนุนพวกเขาโดยหาโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้แสดงศักยภาพของตน พร้อมช่วยชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป ดังเช่นพนักงานธนาคารยูโอบี กว่า 70 ชีวิต ที่อาสาลงพื้นที่ทุกจังหวัดในโครงการนี้ ได้แก่ เชียงราย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี และสตูล”“ภาวะที่ทุกครอบครัวต้องเผชิญความยากลําบาก สิ่งของจาก UOB Gift for Good จึงไม่ใช่ของขวัญทั่วไป แต่ยังเป็นของที่เด็กๆ ฝันถึงหรืออยากได้ แต่ครอบครัวไม่มีกำลังที่จะจัดหามาให้พวกเขาได้ การส่งมอบของฝันแก่เด็กๆ ครั้งนี้ นอกจากจะได้เติมเต็มสิ่งจําเป็นต่อคุณภาพชีวิตพวกเขาแล้ว ยังเป็นเสมือนกําลังใจสําคัญที่ผู้ใหญ่ทุกคนอยากจะให้แก่ชีวิตพวกเขาได้เดินหน้าต่อสู่สิ่งที่หวังด้วย”“ของขวัญกว่า 2,110 ชิ้น ทุนการศึกษา 41 ทุน ปรับปรุงห้องน้ำ 11 ห้อง ชุดเตาแก๊สและเครื่องครัว 5 ชุด และเครื่องกรองน้ำสะอาด ส่งมอบถึงน้องๆ 2,144 คน ใน 6 จังหวัด 6 โรงเรียน”“นอกจากนี้ โครงการ UOB Gift for Good ยังได้รับสมัครพนักงานอาสา เพื่อร่วมกิจกรรมกับน้องๆ โดยชวนพวกเขามาสนุกกับเรื่องการเงิน เพราะเมื่อเด็กๆ พอเข้าใจแล้วก็จะมีทัศนคติที่ดีและเห็นประโยชน์ของการออมเงินตั้งแต่วันนี้ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมของชีวิตที่มั่นคงในอนาคตพวกเขาด้วย”“อนันต์ชัย ตันติภูษานนท์” ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย หนึ่งในจิตอาสายูโอบีที่ได้ร่วมกับเพื่อนพนักงานสาขาจากเขตพื้นที่ภาคตะวันออกไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทราเล่าให้ฟังว่า… “รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม UOB Gift for Good ทุกคนอิ่มเอมใจที่ได้มีส่วนแบ่งปันของขวัญและทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส แม้บางคนที่ติดภารกิจไม่สามารถไปร่วมงานได้ แต่ก็ยังขอร่วมมอบของขวัญให้กับน้องๆ เพราะพวกเราทุกคนเชื่อว่าการได้รับโอกาสที่ดีจะช่วยให้น้องๆ เยาวชนเหล่านี้ได้สัมผัสประสบการณ์ของการให้และการแบ่งปัน ซึ่งจะทำให้พวกเขาเติบโตเป็นเยาวชนและสมาชิกของสังคมที่ดีและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต”“วุฒิชัย จึงเจริญ” ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย หนึ่งในจิตอาสายูโอบีได้ร่วมกับเพื่อนพนักงานสาขาจากเขตพื้นที่ภาคเหนือ เสริมว่า… “ผมมักมองหาโอกาสที่จะแบ่งปันและทำอะไรเพื่อชุมชน โดยเฉพาะ โรงเรียนและนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ที่โอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่อาจไม่เท่าเทียมกับโรงเรียนในเมือง เราหวังว่าที่ธนาคารได้มาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้กับโรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ จ. เชียงราย จะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ ในโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้และการเติบโตของเด็กๆ ยิ่งไปกว่านั้น ผมอยากใช้ความรู้ทางการเงินของผมให้เกิดประโยชน์ ซึ่งวันนี้ได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินกับเด็กๆ สอนให้พวกเขาได้รู้จักบริหารจัดการและออมเงิน นับเป็นการว่านเมล็ดพันธุ์สร้างนิสัยดีๆ ให้กับเด็กที่จะเป็นอนาคตของประเทศต่อไป”