Sold Out เรียบร้อย! บัตรแฟนมีตติ้ง [บีไอ ออฟไลน์] เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปฟินกับ “บีไอ” 21 ส.ค. นี้

ตารางงานยังจ่อด้วย DANCE GATE TOKYO 2022 ที่ญี่ปุ่น และ 2022 World DJ Festival ในกรุงโซล





บ้านเรารอกันอีกนิด...เมื่อถึงคิวของประเทศไทยขอให้ไว้ใจ “โฟร์วันวันฯ” ติดตาม

พลังซัปพอร์ตล้นหลามสมการรอคอยจริงๆ วัดไม่ยากจากกระแสตอบรับที่มีให้กับงานการโคจรกลับมาพบปะแฟนๆ ชาวไทยในนามศิลปินเดี่ยวครั้งแรกของหนุ่มเท่ ‘อัจฉริยะทางดนตรี’ เบอร์ต้นๆ ของเกาหลีหรือไอดอลโปรดิวเซอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของวงการเค-ป็อป ผลงานคัมแบ็กสเตจโดยผู้จัดมือหนึ่งบ้านเรา โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Four One One Entertainment หรือ 411Ent) แท็กทีมต้นสังกัด วันทรีวัน ลาเบล (131Label) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเปิดขายบัตรวันแรกก็ SOLD OUT ไปอย่างไม่เกินความคาดหมาย ขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่ถึงครึ่งวันงานนี้บอสใหญ่ผู้มาก่อนกาลด้านอีเวนต์เคป็อปในเมืองไทย ออกมาขอบคุณแฟนคลับด้วยตนเองผ่านทางไอจีสตอรี่ในวันเดียวกัน สำหรับการสนับสนุนที่มอบให้ “บีไอ” รวมถึง “โฟร์วันวันฯ” โดยนอกจากความปังทางยอดจำหน่ายบัตรงานแฟนมีตติ้งแล้ว เหล่าไอดี (ID ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับของบีไอ) ยังร่วมกันขับเคลื่อนแฮชแท็กจนขึ้นครองเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ยาวนานหลายชั่วโมง ด้วยความคิดถึงและเผ้ารอโอกาสที่จะได้เจอหนุ่มคนนี้อีกครั้ง หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า... รอมานานมากจริงๆ จึงพลาดไม่ได้ พร้อมกันนี้ยังขอบคุณผู้จัดเช่นกันที่พา “บีไอ” มาให้พวกเขาได้หายใจร่วมอากาศเดียวกัน ได้แสดงความรักและสร้างความทรงจำบทใหม่ร่วมกันในระหว่างที่แฟนคลับชาวไทยต่างก็นับวันรอให้ถึงงาน “บีไอ เฟิร์ส แฟนมีตติ้ง [บีไอ ออฟไลน์] อิน แบงคอก” (B.I 1ST FAN MEETING [B.I OFFLINE] IN BANGKOK) วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ชั้น 6 กันอยู่นั้น ทางด้าน “บีไอ” เองกำลังออกเดินสายเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ ลุยทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ FREE HUG เซอร์ไพรส์น่ารักๆ ที่ฮงแด หรือเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดฮอตปรอทแตกในงาน WET! WE TREND! POOLSIDE PARTY