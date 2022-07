อีกครั้งตามคำเรียกร้อง!! ทัพคนบันเทิงชวนช้อปท้าฝน “daradaily แบรนด์เนมมือสอง ช้อปของดารา ซีซั่น 3”

ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เซเว่น สตาร์ สตูดิโอ จำกัด และ บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด จัดงาน “daradaily แบรนด์เนมมือสอง ช้อปของดารา ซีซั่น 3” ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น G โดยได้รับเกียรติจาก “คุณสมพล ตรีภพนารถ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), “คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ” กรรมการบริหาร บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด พร้อมทัพคนบันเทิงมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก อาทิ บิว กัลยาณี, แมงปอ ชลธิชา, หลวงไก่, อิ๊ง มิสแกรนด์, ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์, แพรพลอย ขวาท่อนซุง, และ เต้ ภาราดา พร้อมโชว์พิเศษจากศิลปินดาวรุ่งสาวน้อยมหัศจรรย์ “รีน่า เมราณีย์” จาก MAERANIE ENTERTAINMENTคุณสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เผยว่า “สำหรับงานนี้ แบรนด์เนมมือสองช้อปของดารา Season3 ต้องบอกว่ามีความพิเศษทุกครั้ง และสำหรับซีซั่นนี้สินค้ามีหลากหลาย บางสินค้าเป็นสินค้าใหม่อยากเชิญชวนให้ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมามาช้อปกัน”คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ กรรมการบริหาร บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด กล่าวว่า “นอกจากสินค้าศิลปินที่คุณชื่นชอบ วันนี้แบรนด์เนมมือสอง ถ้าไม่เจ๋งจริงคงไม่มีซีซั่น 3 แน่นอน”ด้านนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “บ่าววี” และ “หลวงไก่” กล่าวต่อว่า “นอกจากจะมีแบรนด์เนมมือสองแล้ว ยังมีสินค้าจากเพื่อนๆ ศิลปินอีกมากมาย ต้องขอบคุณที่ทาง “ดาราเดลี่” ให้พ่อค้าแม่ค้ามาร่วมค้าขายในงานครั้งนี้ด้วย”สำหรับภายในงานชวนช้อปท้าฝน! เลือกสรรของแท้เบรนด์เนมมือ 2 และพบกับพาเหรดร้านค้าคนดังมากมายให้ได้เลือกช้อปกันอย่างจุใจ อาทิ ร้านยีนส์ เกวลิน, ร้านฟาร์มผัก งุ้งงิ้ง ของ แมงปอ ชลธิชา & บิว กัลยาณี & ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์, ร้านปิ่น เดอะสตาร์, ร้านลูกปัด พิมพ์ชนก, ร้านโกดังนางงาม by อิ๊งมิสแกรนด์, ร้านกะปิหลวงไก่, ร้านบ่าววี โรตีกรอบ, ร้าน NOO METER SHOP ของ หนู มิเตอร์, ร้านหมอนสู้ชีวิต By เต้ ภาราดา, ร้าน Dr.D ของพ่อแอ็ด สมบัติ และโรงเรียนสอนมวยไทย By แพรพลอย ขวาท่อนซุงพร้อมช้อปอย่างมีภูมิต้านทานกับหลากหลายเรื่องราวที่สาวกแบรนด์เนมไม่ควรพลาด ในช่วง Spotlight Talk 22 ก.ค. แก้กลโกงซื้อขายออนไลน์ โดยสถาบัน TCF และ ทนายเกิดผล แก้วเกิด, 23 ก.ค. พบกับความรู้เรื่องเฟอร์นิเจอร์แบรนด์เนมสุดชิค จาน ถ้วย แก้ว ราคา เป็นแสน และของสะสมหายากและ 24 ก.ค.ความรู้เรื่องสีและทรงกระเป๋า เสริมมงคล เลือกกระเป๋าอย่างไร ให้เฮงและปัง เสริมทรัพย์ โดย อ.เต๋อ จากรายการโหรพาเที่ยวมาร่วมช้อปชิลๆ ได้ในงาน “daradaily แบรนด์เนมมือสอง ช้อปของดารา ซีซั่น 3” รับประกันของแท้แต่ถูกเหมือนเดิม!! ตั้งแต่วันนี้ – 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.– 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น G