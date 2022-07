เตรียมพร้อมยกระดับความฮาขั้นสูงสุด กับคอนเสิร์ต “4 แยกปากหวาน ตอน I will survive #สู้ตายเราต้องรอด” จาก 4 สหายสายฮาครบทีม “อ๊อฟ - ป๊อป – ว่าน – โอ๊ต”

สิ้นสุดการรอคอยกับ คอนเสิร์ต “4 แยกปากหวาน ตอน I will survive #สู้ตายเราต้องรอด” ที่พร้อมฟาดความฮาแบบฟูลทีมโดย “อ๊อฟ ปองศักดิ์ - ป๊อป ปองกูล - ว่าน ธนกฤต และ โอ๊ต ปราโมทย์ ศิลปินอารมณ์ดีมากความสามารถที่ครั้งนี้พวกเขาจะมาสร้างความบันเทิงแบบครบรส ทั้ง ร้อง เล่น เต้น กัด จัดหนักทุกซีน เรียกได้ว่ายกระดับมาตรการความฮาขั้นสูงสุดกันเลยทีเดียว!หลังจากทิ้งทวนความฮามากว่า 3 ปี จาก คอนเสิร์ต “4 แยกปากหวาน ตอน 2562 สี่แยกครองเมือง” กลับมาครั้งนี้ “4 แยกปากหวาน” ขอทวงคืนพื้นที่ความสนุกมาไว้ใน คอนเสิร์ต “4 แยกปากหวาน ตอน I will survive #สู้ตายเราต้องรอด” โดยภาพโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมานั้นสื่อถึงการฝ่าฟันความยากลำบากในช่วงที่ผ่านมา แต่ทั้ง 4 คนก็ยังสู้ตายเอาตัวรอดกันมาได้ และตอนนี้พร้อมแล้วที่จะกลับมาเยียวยาพาทุกคนกลับมามีความสุขร่วมกันอีกครั้งกับช่วง Talk สนุกๆ ตบมุกประเด็นเด็ดๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมหยิบยกเอามาขยี้ในสไตล์ 4 แยก พร้อมทั้งโชว์ร้องสุดปัง บ้าพลังโชว์สเต็ปแดนซ์ รับรองได้ว่าโดนใจทุกคนแน่นอน เตรียมตัวมาคลายเครียดขำปอดโยกไปกับความสนุกความฮาและฟินสุดติ่งไปกับพวกเขา พร้อมแขกรับเชิญที่การันตีได้ว่าปังแน่นอน!คอนเสิร์ต “4 แยกปากหวาน” ตอน I will survive #สู้ตายเราต้องรอด” 17-18 กันยายน 2565 (2 รอบการแสดง) รอบวันเสาร์ 19.00 น. รอบวันอาทิตย์ 17.00 น. ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ เริ่มจำหน่ายบัตร 25 กรกฎาคม นี้ ที่ ThaiticketMajor ทุกสาขาและทาง www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 และ 1,500 บาท โดยรายได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมอบให้กับมูลนิธิ “บ้านชีวิตใหม่ใจสมาน” เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และผู้พิการ ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน เรียกได้ว่าสุข สนุก ได้บุญ ครบทุกมิติจริงๆคอนเสิร์ตเดียวที่เจอ จ่าย จบ!! (เจอกันที่คอนเสิร์ต จ่ายด้วยความฮา จบทุกความเครียด)สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook, IG CHANGEshowbiz CHANGE2561, และ www.CHANGE2561.com