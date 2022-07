“เจมส์จิ – ต่อ - นาย” สร้างสุดยอดปรากฏการณ์หล่อเกินต้าน! แท็คทีมร่วมงาน TAG Heuer สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของแบรนด์นาฬิกาคลาสสิกสัญชาติสวิส “TAG Heuer” ผู้นำด้านเรือนเวลาสุดหรูระดับโลก ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญล็อคคิว 3 พระเอกดังแถวหน้าของวงการบันเทิง “เจมส์ – จิรายุ, ต่อ - ธนภพ และนาย - ณภัทร” ร่วมงานใหญ่กับงาน “TAG Heuer presents The Gray Man Exclusive Event” โดย TAG Heuer ภายใต้บริษัท จีโอ รีเทล จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทแปซิฟิกา ประเทศไทย ชวนเปิดประสบการณ์ สุดพิเศษที่เหนือระดับ เอาใจคนรักนาฬิกา TAG Heuer โดยภายในงานมีเหล่าเซเลบคนดังทั้งไทยและต่างประเทศจากแวดวงต่างๆ ทั้ง Maia Estianty, Al Ghazali, David Guiison รวมถึง Friend of Tag Heuer จากประเทศสิงคโปร์ อาทิ Rosalyn Lee พิธีกรรายการโทรทัศน์และวิทยุ, Edward Russell นางแบบชื่อดัง และ Iman Fandi นักร้องสาวจากประเทศสิงคโปร์ มาร่วมงานปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เสิร์ฟความสนุกจองปาร์ตี้โดยดีเจ Burton.g ในธีมสายลับ ณ ห้อง Penthouse Bar + Grill โรงแรม Park Hyatt Bangkokการรวมตัวของ 3 พระเอกคนดังเป็นที่จับตามองในออร่าความหล่อที่ประชันกันแบบเกินต้าน โดยเสริมลุคสุดเนี้ยบ ด้วยนาฬิกา TAG Heuer ที่ทั้งคลาสสิคและโดดเด่นในด้านงานดีไซน์ แฝงไปด้วยจิตวิญญาณอันกล้าหาญ สะท้อนตัวตนของ TAG Heuer เหมาะกับลุคของ 3 หนุ่ม เจมส์จิ, ต่อ และ นาย ที่มาร่วมงานและสร้างความสนุกในธีมสายลับ ได้อย่างลงตัว โดย เจมส์จิมาพร้อมกับนาฬิกา TAG HEUER CARRERA DATE Automatic Watch - Diameter 39 MMWBN2111.FC6505 ส่วนหนุ่มต่อสะกดสายตาด้วยนาฬิกา TAG HEUER CARRERA Automatic Watch - Diameter 39 MMWBN2111.BA0639 เช่นเดียวกับหนุ่มนายที่โดดเด่นด้วยนาฬิกาหน้าปัดสีดำรุ่น TAG HEUER CARRERA Automatic Watch – Diameter 39 MMWBN2110.BA0639 เรียกได้ว่างานนี้ถูกใจทั้ง 3 หนุ่มผู้ที่หลงรักนาฬิกาอันมีเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างยิ่ง โดยงานเอ็กซ์คลูซีฟครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเอาใจผู้หลงใหลนาฬิกา TAG Heuer ให้ได้มาร่วมสัมผัสนาฬิกาคลาสสิคระดับโลกแบรนด์โปรดที่มีความสง่างามและหรูหราในสไตล์สปอร์ต อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า 162 ปี ซึ่งแต่ละรุ่นที่ผลิตออกมานั้นล้วนมีเรื่องราวที่น่าสนใจในด้านการออกแบบพัฒนานวัตกรรมที่ควรค่าแก่การเป็นเจ้าของก่อนปาร์ตี้สุดพิเศษนี้ TAG Heuer ได้จัดฉายภาพยนตร์แอ็กชันระทึกขวัญเรื่อง The Gray Man : ล่องหนฆ่า ให้ ชมแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแขกคนพิเศษ ณ โรงภาพยนตร์ระดับ 6 ดาว Embassy Diplomat Screens (เอ็มบาสซี ดิโพลแมท สกรีน) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ก่อนจะเปิดให้ชมผ่านระบบสตรีมมิ่ง Netflix โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ “ไรอัน กอสลิง” แบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของ TAG Heuer แสดงนำ รับบทเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CIA ซึ่งถูกบังคับให้ต้องหลบหนีหลังจาก เปิดเผยความลับของหน่วยงาน โดยขณะที่เขาถูกตามไล่ล่าไปทั่วโลกและต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมาย ซึ่งตรงกับแนวความคิด “Don’t crack under pressure” ของ TAG Heuer ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยไรอันได้สวมนาฬิกา TAG Heuer Carrera 3 Hands ตลอดทั้งเรื่อง โดยนาฬิการุ่นนี้ได้ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1963 ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในแวดวงรถแข่งและผู้ที่ชื่นชอบความท้าทาย ซึ่งเหมาะกับตัวละครนักฆ่าระดับโลกที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและความสง่างามควบคู่กันไป โดยแขกคนพิเศษที่เข้าร่วมชมภาพยนตร์จะได้รับการต้อนรับแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมด้วยหมอนอิง ผ้าห่ม เครื่องดื่ม และป๊อปคอร์น สกรีนโลโก้แบรนด์ TAG Heuer เพื่อเติมเต็มความบันเทิงและความสะดวกสบายในการรับชมภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบ ส่งต่อประสบการณ์สุดพิเศษสำหรับผู้หลงใหลนาฬิกา TAG Heuer ให้ได้สัมผัสช่วงเวลาอันแสนพิเศษ#THEGRAYMAN #TAGHEUERCARRERA