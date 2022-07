“เต้-ตี๋” บัตรหมดภายใน 5 นาที! ใน TAE TEE The Journey Memory แต่รอบออนไลน์ ราคา 888 บาท ก็ยังมีให้จับจอง

บริษัทเซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ร่วมกับบริษัท จานีน กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมมือจัดกิจกรรม "คอนเสิร์ต Tae Tee The Journey Memory " ในครั้งนี้ตี๋-ธนพล จารุจิตรานนท์ และเต้-ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์ เตรียมจัดโชว์พิเศษแถมบิ๊กเซอร์ไพรส์ ได้ทั้งความสุข สนุก ฟิน ที่นี่ที่แรกและที่เดียวร่วมเก็บบันทึกความรู้สึกอันพิเศษเดินทางเคียงข้างไปพร้อมกับพวกเขาในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ SEARCH STUDIO รามคำแหง 81 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เริ่มจำหน่ายบัตร วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ทาง www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 7,000 / 3,000 และ 1,500 บาท ซึ่งบัตรหมดภายใน 5 นาที แต่ถ้าใครพลาด! ก็หาซื้อบัตรstreaming ราคา 888 บาทพิเศษสุดบัตรราคา7,000 บาท รับฟรี Photobook สุดพรีเมี่ยม พร้อม After Party รับประทานอาหาร Japanese Fine Dining สุด exclusive กับ เต้-ตี๋นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกจากงาน Tae Tee The Journey Memoryที่แฟนๆสามารถหาซื้อเก็บไว้เป็นบันทึกความทรงจำร่วมกัน จากงานในครั้งนี้ แถมยังได้ร่วมทำบุญด้วยเนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วยสามารถติดตามรายละเอียดข่าวคราวความเคลื่อนไหว และสินค้า Pre order ได้ที่ Facebook :ข่าวสามสี ,Instagram: khao3see และทาง Twitter: searchgroup#TaeTeeTheJourneyMemory#TaeDarvid #TEeThanapon#SEARCHGROUP #JaneanGroup