เช็กอินให้กับความสนุกสนานที่ไม่เหมือนใครที่ แมริออท โฮเทลส์ และ TED จับมือก้าวไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัวห้องพักแขกแบบอิมเมอร์ซีฟครั้งแรก สามารถจองได้แล้วทั่วโลก

แบรนด์โรงแรมที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์โรงแรมสุดพิเศษ 30 แบรนด์ของแมริออท บอนวอย ขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับ TED บริษัทแห่งไอเดีย ผ่านโครงการ TED-Ed, ที่ได้รับรางวัลทางด้านการศึกษา เพื่อเปิดตัวประสบการณ์แบบอิมเมอร์ซีฟเป็นครั้งแรก ตั้งเป้าไว้ที่การจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น และเพิ่มความเข้มข้นของประสบการณ์ให้กับนักเดินทางท่องโลก ห้องพักนำเสนอกิจกรรมในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ ชวนให้เพลิดเพลิน ที่ประสานเข้ากับการดีไซน์ห้องพักแขกของแมริออท โฮเทลส์ เหมาะสำหรับครอบครัวและเพื่อนฝูงอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป การสำรองห้อง The Curiosity Room by TED สามารถทำได้เล้วในตอนนี้สำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ที่ืซาน ฟรานซิสโก แมริออท มาร์คีส์ หลังจากเปิดตัวครั้งแรกที่ซาน ฟรานซิสโก แขกสามารถจองห้องแห่งการค้นพบได้ที่แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค และลอนดอน แมริออท โฮเทล เคาน์ตี ฮอลล์ ในตอนปลายของฤดูร้อน สำหรับการเข้าพักเริ่มวันที่ 15 สิงหาคมและ 15 กันยายน ตามลำดับ ประสบการณ์ของแต่ละห้องจะคงอยู่ 3 เดือนในโรงแรมแต่ละแห่งจากการสำรวจและวิจัยข้อมูลของผู้บริโภคที่อยู่บน Social Media (social listening) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ทำขึ้นในนามแมริออท พบว่าภายในปีเดียวกันมีการเพิ่มขึ้นของการค้นหาแฮชแท็ก #themedroom 106% และคำว่า “hotel rooms” + themed เพิ่มขึ้น 65% ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าผู้บริโภค ต้องการประสบการณ์การเข้าพักในโรงแรมที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจการจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นตั้งแต่เริ่มนั้น แขกจะได้เริ่มต้นการผจญภัยในทันทีที่ก้าวเข้าห้องพัก ทั้งห้องคือกล่องปริศนาที่รอการเปิด องค์ประกอบของปริศนาถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนภายภายใต้การตกแต่ง การทายปริศนาได้ทั้งหมดจะทำให้แขกเกิดความพึงพอใจสูงสุด ตามด้วยเซอร์ไพรส์มากมาย รวมทั้งของรางวัล โดยปริศนาต่างๆ ยังถูกปรับแต่งให้เข้ากับโลเคชั่นทั้ง 3 แห่ง นำเสนอและเชิดชูแลนด์มาร์คที่สะท้อนวัฒนธรรมของท้องถิ่น และอื่นๆ อีกมากมาย แขกจะได้ค้นพบข้อความที่ซ่อนไว้ การตามล่าหาชิ้นส่วนปริศนา และได้สัมผัสประสบการณ์องค์ประกอบของห้องพักในวิธีที่คาดไม่ถึงและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีวารสาร Curiosity Journal ในห้องพักจะทำหน้าที่เป็นไกด์ และนำไปสู่การเดินทางที่ไม่เหมือนใครภายในห้อง พร้อมมีการบอกใบ้หากแขกต้องการตัวช่วย เมื่อความท้าทายขั้นสุดท้ายได้เสร็จสิ้นลง แขกจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสำเร็จ และปิดท้ายด้วยการฉลองด้วยของหวานอภินันทนาการ ที่ร้านอาหารของโรงแรม“แมริออท โฮเทลส์ เป็นสถานที่ที่แขกได้รับแรงบันดาลใจเสมอ ในทุกมุมของประสบการณ์ของพวกเขา และเราได้ทำสิ่งนั้นให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งด้วย TED-Ed โปรแกรมการศึกษาระดับรางวัลของ TED” เจสัน นิวเอล รองประธานอาวุโส แบรนด์พรีเมียม แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว“การผจญภัยที่ไม่เหมือนที่ไหนนี้ จะช่วยบ่มเพาะความคิดให้กับแขกของเราในการที่จะมีความกระตือรือร้นในการเดินทาง เปิดใจให้กว้างมากไปกว่าการเข้าพักแบบเดิมๆ และเร่งเร้าให้แขกค้นพบจุดหมายปลายทาง ด้วยความปรารถนาครั้งใหม่ที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ”องค์ประกอบต่างๆ ของการตกแต่งที่น่าทึ่ง ถูกเรียงซ้อนไว้อย่างช่ำชองในการออกแบบห้องพักที่ทันสมัยของ แมริออท โฮเทลส์ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่กลมกลืน ด้วยไอเท็มต่างๆ ของโรงแรมทำหน้าที่เสมือนเป็น ‘กุญแจ’ ไขปริศนา ให้แขกได้ก้าวเข้าสู่พื้นที่อิมเมอร์ซีฟ นำแรงบันดาลใจจากจุดหมายปลายทางของโรงแรม ห้องพักนำเสนอภาพวาดสะกดสายตาโดย Caleb Moris นักวาดภาพลายเส้นและจิตรกร ผู้ก่อตั้ง Welcome to the Neighborhoods ซีรีส์งานศิลปะที่โฟกัสที่การสร้างความสัมพันธ์เฉพาะตัวระหว่างคนและเมืองรอบโลก นอกจากนี้ทั่วทั้งห้องแขกจะได้พบกับช่วงเวลาของความอัศจรรย์ใจที่หลากหลาย เช่นเดียวกับไกด์ของการแนะนำที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งคัดสรรมาโดยแมริออท โฮเทลส์ และ TED ที่จะช่วยจูงใจให้ค้นหามากไปกว่าห้องพักแขก ตั้งแต่สถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งของซาน ฟรานซิสโก ไปจนถึงวัฒนธรรมของกรุงเทพ และประวัติศาสตร์ที่ล้ำลึกของลอนดอน แขกจะได้มีของที่ระลึกติดไม้ติดมือไปด้วย เช่นคู่มือแนะนำการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้การเดินทางThe Curiosity Room by TED เปิดให้จองแล้วสำหรับการเข้าพักในช่วงเวลาต่อไปนี้• ซาน ฟรานซิสโก แมริออท มาร์คีส์ 15 กรกฎาคม - 16 ตุลาคม 2565• แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค 15 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2565• ลอนดอน แมริออท โฮเทล เคาน์ตี ฮอลล์ 15 กันยายน - 2 มกราคม 2566“การได้เห็นคนนับล้านๆ เข้าชมและแชร์วิดีโออนิเมชั่นเพื่อให้ความรู้ของ TED-Ed ในทุกๆ วัน คือประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างยิ่งยวดสำหรับทีมครีเอเตอร์ของเรา” โลแกน สมอลลีย์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ ไดเร็กเตอร์ และผู้ก่อตั้ง TED-Ed กล่าว “สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นในการร่วมมือกับแมริออท โฮเทลส์ ก็คือ จะเป็นครั้งแรกที่ครอบครัวทั่วโลกจะได้สัมผัสประสบการณ์เฉพาะตัวของ TED-Ed อย่างแท้จริงด้วยตัวเอง ผมคิดว่าทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น ชื่นชม TED-Ed และจุดหมายปลายทางของพวกเขา ในวิธีที่สนุกสนานเพลิดเพลินที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และผมรู้สึกขอบคุณแมริออท โฮเทลส์ที่ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงขึ้นมา”แมริออท โฮเทลส์ มีความร่วมมือกับ TED ทั่วโลกมาอย่างยาวนาน ความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นเมื่อปี 2559 โดยการจัด TED Talks และ TED Fellows Salons, บล็อก และคำโควทให้กับแขกของโรงแรมทั่วโลก และยังคงยกระดับทุกๆ ปีด้วยองค์ประกอบใหม่ๆ ของการทำงานร่วมกัน นักเดินทางที่พักที่แมริออท โฮเทลส์จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่คัดสรรอย่างเชี่ยวชาญโดย TED ด้วยธีมที่เลือกสรรแล้ว ที่มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับแขก รวมทั้งนวัตกรรม การเดินทาง การลงทุน และอื่นๆ อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาใหม่ของ TED-Ed มีบริการแล้วในโรงแรมด้วยบทเรียนที่เป็นวิดีโอ ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามหัวข้อ และอายุค้นพบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ TEDRooms.Marriott.com อัตราราคาเริ่มต้นแตกต่างกันในแต่ละโรงแรม และห้องพักรับได้สูงสุด 4 คน รับแรงบันดาลใจด้วยการติดตามแมริออท โฮเทลส์ทาง Facebook, @marriott Twitter, และ @marriotthotels ทาง Instagram เช่นเดียวกับทางแฮชแท็ก #MarriottxTED