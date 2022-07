Bloom 89 ขนทัพนักแสดงขวัญใจวัยทีน บวงสรวงเปิดกล้อง ซีรีส์ Step up to Runway -ปลายทางฝันฉันคือเธอ

ผู้จัดน้องใหม่มาแรง Bloom 89 เปิดตัวซีรีส์ใหม่ Step up to Runway -ปลายทางฝันฉันคือเธอ เอาใจแฟนคลับด้วยการคว้าตัวพระเอกหนุ่มสุดฮอต โอห์ม - ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ ประกบ นางเอกน้องใหม่ลูกครึ่งไทย-โรมาเนีย อเล็กซ์-อเล็กซานดร้า อริดา มาเต้ ที่มีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงแชมป์เปียโนเยาวชนระดับนานาชาติ ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือและอินฟลูเอนเซอร์สายฮา อีกคับคั่ง อาทิ บิ๊ก-ภูชิสะ กู้-วาสิฎฐี จีน่า-ณัฐกฤตา มีน-ณัฐกฤต แทน พงศ์เรืองรอง พีท พามานา เป้ย ไปเรื่อย ก็อต-สุทธิรักษ์ ชีสเค้ก-จริยา น้องคานี่ พิม-กีฏา แบงค์ เส้นเล็ก ตั้ม นาโคย่า กำกับการแสดงโดย ใหญ่-กรภัทร์ ทั่งศรีโดย คุณเฉลิมเกียรติ สันติภักดีกุล ตัวแทนผู้บริหารและผู้จัด ถือฤกษ์ดี วันเข้าพรรษา จัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้องซีรีส์ ณ ลานด้านหน้า ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ ซึ่งมี กำหนดการยกกองไปเปิดกล้องถ่ายทำปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ด้วยภาพสวยๆและบรรยากาศสุดโรแมนติกของประเทศออสเตรีย โดยใช้กรุงเวียนนาที่ได้รับการจัดอันดับจาก Economist Intelligence Unit (EIU) ให้กลับมาครองแชมป์เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ประจำปี 2022 เป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทำ ซึ่ง นอกจากรุงเวียนนาแล้ว ยังมีเมืองที่ถือเป็น Unseen ของ ออสเตรีย อีกหลายโลเคชั่น และ คาดว่าจะสามารถออกอากาศให้ได้รับชมในต้นปีหน้า ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสาร ความสนุก ความเคลื่อนไหว เบื้องหลังการถ่ายทำและ เป็นกำลังใจให้กับนักแสดง ทีมงาน และผู้จัด ซีรีส์ Step up to Runway -ปลายทางฝันฉันคือเธอ ได้ที่Facebook : Step Up to Runway-ปลายทางฝันฉันคือเธอIG : @stepuptorunwayTwitter : Step up to RunwayTiktok : @Stepuptorunway