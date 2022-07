วิถีชีวิตเปลี่ยน “ซาร่า โฮเลอร์” พา “แมทธิว” ประเดิมอาหาร “วีแกน” ใน “วันเดย์ วิท แมทธิว”

เป็นยุคของเธอจริง ๆ จะเปลี่ยนจอไปช่องไหน ดูรายการอะไรก็มีแต่เธอคนนี้ สาวสวยเฮลตี้อารมณ์ดี ซาร่า โฮเลอร์ หลังถูกตั้งฉายาเป็น “เจ้าแม่มุกแป้ก” แห่งวงการ ที่พร้อมเรียกเสียงฮาอยู่เสมอ ล่าสุดเผยตัวตนว่าเป็นคนธรรมดาไม่ได้ฮาตลอดเวลา แค่สวยทั้งกายใจและหันมาดูแลสุขภาพ ปรับรสนิยมการทานอาหารเข้าสู่วงการ วีแกน แบบเต็มตัว งานนี้เจ้าตัวเลยขอพาพิธีกรสุดหล่อ แมทธิว ดีน แห่งรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” วันศุกร์นี้ (15 ก.ค.) ทางช่อง MONO29 ไปเช็คอินแลนด์มาร์คร้านอาหารวีแกนขึ้นชื่อ ณ ร้าน มันช์ บ็อกซ์ (Munch Box By Nidhi) และ โกลเด้น สเตท วีแกน (Golden State Vegan)งานนี้ ซาร่า เผยให้ฟังว่า“ปัจจุบันตอนนี้ เริ่มมาจับงานเพลงบ้างแล้วค่ะ จะออกซิงเกิ้ลใหม่เป็นแนวอะโฟรบีท (Afrobeat) ใครฟังมีเต้นแน่นอน คนทำเพลงให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ เป็นโปรดิวเซอร์มาจากอเมริกา เก่งสุด ๆ หน้าตาดีมาก ถามว่าใครหรอ อ่อขอกินข้าวก่อนนะคะ (หัวเราะ) ทำเพลงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ กว่าจะลงตัวเริ่มตั้งแต่ต้นปีเสือปีนี้ เพลงแรกที่ปล่อยก็จะชื่อว่า Tigerz เช่นกันรอติดตามได้เลยค่ะ ส่วนตอนนี้จะเห็นซาร่าชวนคนนู้นคนนี้มาทานวีแกน เพราะตั้งแต่ซาร่าเริ่มทานวีแกนมา 1 ปี จนถึงวันนี้ปีกว่า ๆ เชื่อมั้ยซาร่าไม่เคยกินยาเลย แม้ตอนที่เรามีไข้ เราก็มีอาหารจากพืช หรือสมุนไพรที่ช่วยรักษาได้เหมือนยา เช่น ผงขมิ้นต้านมะเร็ง หรืออื่น ๆ เยอะแยะมากมาย ซึ่งทานของพวกนี้จะไม่มีไซด์เอฟเฟคแน่นอน”“ถามว่าเราเป็นคนตลกมั้ยก็ตลกแหละ อย่างเราสั่งโรตีมา พี่แมทธิวอยากกินโรตี หรือว่าอยากโดนตี เป็นไงแป้กมั้ย แป้กแหละ (หัวเราะ) จริง ๆ ซาร่าไม่ใช่คนตลกนะโดยพื้นฐาน แต่ตอนทำงานเราจะใส่เต็มที่ พยายามที่จะสนุกกับทุกอย่าง มันเลยดูแป้กอย่างที่เห็นค่ะ เพราะเราสนุกอยู่คนเดียว แต่ถ้ามีพี่หอยหรือคนอื่น ๆ ที่คอยรับส่งมุกกับเราเป็นเพื่อน เขาก็จะมาช่วยแก้ให้ไม่แป้กมาก ถ้าเราตลกตลอดเวลามันจะดูเหมือนคุมสติไม่อยู่ ซึ่งเราเป็นคนมีสติ เรามาสายนี้ได้เพราะพี่หอย แกชวนไปรายการเกมโชว์ที่เราไม่เคยไปมาก่อน เราอัดอั้นมากก็เลยขอไปจัดแบบเต็มที่นั้น ตั้งแต่นั้นมาพี่หอยก็เป็นคนดันให้เราเป็นสายนี้ เขาบอกว่าเราเหมาะ คนดูชอบ ชอบมั้ยคะ”สาวสวยที่ใครอยู่ใกล้ ก็ได้ใจและรอยยิ้มไปตาม ๆ กัน ติดตามเรื่องราวของ ซาร่า โฮเลอร์ เต็ม ๆ หนึ่งวันได้ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคมนี้ เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29