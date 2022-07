MISS EARTH THAILAND 2022 แถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ ดร.น้อง มิสเอิร์ธ กล่าว ปีนี้สาวๆ เตรียมตัวให้ดี !

หรือประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ ได้สร้างประวัติศาสตร์ส่งตัวแทนสาวงามประเทศไทยมิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2021 (Miss Earth Thailand 2021) ประกวดเวทีมิสเอิร์ธ (Miss Earth) จนคว้าตำแหน่ง มิสเอิร์ธไฟ 2021 (Miss Earth Fire 2021) มาครอบครองได้สำเร็จในปี 2022 เวทีมิสเอิร์ธไทยแลนด์ เปิดรับสมัครสาวงาม หัวใจสิ่งแวดล้อม เพื่อค้นหาตัวแทนสาวงามประเทศไทย ร่วมชิงมงกุฎเกียรติยศบนเวทีนางงามระดับโลก มิสเอิร์ธอีกครั้ง โดยเปิดรับสมัครในเดือน กรกฏาคม 2565 นี้โดยทาง ดร.น้อง ได้กล่าวว่า ปีนี้การจัดประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ จัดเต็มและแตกต่างจากปีที่แล้วแน่นอน สาวงามนักอนุรักษ์คนใดที่จะมาประกวด เตรียมตัว เตรียมใจให้ดี เพราะเราจะบินไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ ที่ไม่เคยมีเวทีไหนทำมาก่อน ถือเป็นการเปิดปรากฎการณ์ใหม่ของเวทีนางงามเลยทีเดียวในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์และประธานการจัดงานประกวด MISS EARTH THAILAND 2022 ดร. น้อง ชูแนวคิด Mission for the Earth ตามพันธกิจของกองประกวดฯ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ 3 ประการหลัก ประการแรก คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดประกวด MISS EARTH THAILAND 2022 ให้ดีที่สุด เพื่อเดินหน้าเฟ้นหาสาวงามที่จะไปคว้ามงกุฎ MISS EARTH ให้จนสำเร็จประการสอง คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เข้าประกวดที่มีฝันอยากจะเป็นนางงาม เพื่อใช้พื้นที่ตรงนี้สานต่อเป้าหมายของตนให้จนสำเร็จ ทั้งเรื่องการเป็นนางงาม รวมไปถึงความมุ่งหวังในการทำประโยชน์เพื่อสังคม และ ประการสาม คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนใส่ใจและรับผิดชอบกับการดำรงชีวิตของตนเพื่อไม่ให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับจุลภาคที่สามารถเริ่มได้ที่ตัวเรา จนมุ่งไปถึงระดับสังคม ระดับประเทศ และระดับโลกขอเชิญชวนสาวงามจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่สนใจเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมพลิกโฉมครั้งยิ่งใหญ่บนเวทีการประกวดนางงามระดับนานาชาติอย่าง มิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2565 (MISS EARTH THAILAND 2022) และร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญบนเวที มิสเอิร์ธ 2565 (MISS EARTH 2022) ที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมรณรงค์เชิญชวนให้อนุรักษ์และความรับผิดชอบต่อสังคม ง่ายๆ เพียงกรอกใบสมัคร ผ่านทาง https://forms.gle/a9Ym6Z7oPDXcZZdo7 ตั้งแต่วันที่ 9 -31 กรกฎาคม 2565 นี้ผู้ชนะเลิศจะได้ครอบครองมงกุฎแห่งเกียรติยศประจำตำแหน่ง มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี (มงกุฏเวียน) พร้อมรางวัลอีกมากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศ Miss Earth Thailand ได้รับมงกุฎประจำตำแหน่ง มูลค่า 10,000,000 บาท ของรางวัลรวมเงินสดมูลค่า 500,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศ Miss Earth Thailand of Land, Miss Earth Thailand of Water, Miss Earth Thailand of Air, Miss Earth Thailand of Fire ได้รับมงกุฎประจำตำแหน่ง มูลค่า 2,000,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี (มงกุฏเวียน) ของรางวัลรวมเงินสดมูลค่า 100,000 บาท รางวัลชนะเลิศ Best Fashion Design (From Trash to Treasure) ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และ ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย หากสมัครภายใน10 วันแรก (สมัครภายในวันที่ 9 – 20 กรกฎาคม ) จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และหากสมัคร 10 วันหลัง (สมัครภายใน 21 – 31 กรกฎาคม) จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ในกรณีที่ถูกรับเลือกเข้ารอบเก็บตัว 20 คนสุดท้าย และทำกิจกรรมของกองประกวดครบถ้วนจนถึงวันสิ้นสุดการแข่งขันชิงชนะเลิศมิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2022สามารถรับชมถ่ายทอดสดรอบการตัดสินทั่วประเทศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV และติดตามกิจกรรมของกองประกวดได้ที่ Facebook: Miss Earth Thailand, Instagram: missearththailand