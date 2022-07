แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมงาน “มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์” ภายใต้แนวคิด ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพคนไทยที่ยั่งยืน

ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ ภายใต้แนวคิดชูผลงานการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาดูแลสุขภาพของประชาชน (People) ชุมชน (Society) และโลก (Planet) อย่างยั่งยืน ภายในงานวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์“เจมส์ ทีก” ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่แอสตร้าเซนเนก้าดำเนินงานในประเทศไทย เรามุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์มาต่อยอดและพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคและปัญหาสุขภาพ การยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น การส่งเสริมการเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ และการพัฒนายานวัตกรรมให้กับผู้ป่วย ผ่านความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงสามปีที่ผ่านมานั้น ทำให้เราเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการขยายขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน (People) ชุมชน (Society) และโลก (Planet) ที่เราอาศัยอยู่มากยิ่งขึ้น”ภายในงาน “มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์” แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ได้จัดแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านการแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพภายใต้แนวคิด “แอสตร้าเซนเนก้ากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพคนไทยที่ยั่งยืน” โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่•โซนจัดแสดง “แอสตร้าเซนเนก้ากับการดูแลสุขภาพคนไทยในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19” พร้อมสาธิตขั้นตอนสำคัญในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ร่วมกับ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19•โซน “นวัตกรรมการแพทย์เพื่อชุมชน” นำเสนอไบโอเทคโนโลยีเพื่อยกระดับโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพบนความร่วมมือกับพันธมิตร อย่าง Ever Medical Technologies นำโปรแกรมจำลองภาพเสมือนจริงของปอดในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างปอดปกติ และปอดที่เป็นมะเร็ง พร้อมนำเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางด้านคลินิก (Ever clinical trial support) และ การระบุข้อมูลเชิงลึกของข้อมูลทางการแพทย์ ทางด้าน (Medical Data Annotation) เพื่อการพัฒนา AI for medical application มาจัดแสดง นอกจากนี้ แอสตร้าเซนเนก้ายังนำ Asthma Excellence Mobile Application แอปพลิเคชันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่แอสตร้าเซนเนก้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ให้การสนับสนุนสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการพัฒนาขึ้นเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคหืดเป็นเรื่องง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดตามมาตรฐานสากล เป็นต้น•โซน “กิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และการดูแลสุขภาพ” นำเสนอผลงานจากโครงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่แอสตร้าเซนเนก้าและพันธมิตรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พบบ่อย อย่าง โครงการ We Care, Malengpod และ โครงการ Young Health Programme เป็นต้นนอกจากนี้ ภายในบูธของ แอสตร้าเซนเนก้า ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสนุกตลอดทั้ง 3 วัน พบกับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนจากแอสตร้าเซนเนก้าได้ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ที่บูธหมายเลข D3, G11 และ G12 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์