แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เซ็น MOU กับมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบโอกาสการฝึกงานและอบรมให้แก่นักศึกษา ที่โรงแรมของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล 20 แห่งในกรุงเทพฯ

ประกาศในวันนี้ ว่าได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ครั้งสำคัญกับเพื่อเปิดโอกาสในการรับประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง, การร่วมอบรมกับมืออาชีพ และโอกาสที่จะได้ทำงานในด้านนี้ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาทางด้านธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยพิธีลงนามมีขึ้นที่กรุงเทพ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ข้อตกลงนี้ เบื้องต้นจะมีโรงแรมของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล 20 แห่งในกรุงเทพฯ เสนอการฝึกงานให้กับนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรม หรือ (B.B.A) ซึ่งบริหารโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเปิดประตูสู่โลกของความเป็นไปได้ต่างๆ โดยนักศึกษาที่ฝึกงานยังมีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแมริออท เมื่อจบการศึกษาภายใต้เงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจ แมริออทจะช่วยให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนด้วยมาตรฐานสากล และได้รับประสบการณ์โดยตรงในโรงแรมของแมริออทฯ ในชั้นปีที่ 3 และ 4 ของการศึกษา หากนักศึกษาที่ฝึกงานกับแมริออทครบ 300 ชั่วโมงในชั้นปีการศึกษาที่ 4 (มิถุนายน - พฤศจิกายน) จะได้รับหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้นอีกด้วย พร้อมข้อเสนอการทำงานในหลากหลายแผนก ได้แก่ แผนกต้อนรับ, แผนกอาหารและเครื่องดื่ม, แผนกแม่บ้าน ฯลฯ โดยการฝึกงานนี้จะทำให้คนรุ่นใหม่ มีทักษะเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำงานได้จริงตามที่พวกเขาต้องการการได้รับคำแนะนำจากแมริออท จะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญสำหรับนักศึกษากลุ่มนี้ในการเริ่มต้นอาชีพของพวกเขา ในฐานะที่เป็นกลุ่มโรงแรมใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยโรงแรมในเครือกว่า 8,000 แห่ง ภายใต้แบรนด์ชั้นนำ 30 แบรนด์ ครอบคลุม 139 ประเทศและเขตปกครองพิเศษทั่วโลก นักศึกษาที่เรียนจบ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรนี้ มีเครือข่ายทั่วโลกในเส้นทางอาชีพรออยู่ข้างหน้า และทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นจากการมีประสบการณ์กับแมริออทความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงผลักดันในทางบวกให้กับอุตสาหกรรมการบริการทั้งหมดของประเทศไทย ในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ ด้วยการมีห้องพักใหม่เกือบ 2.5 ล้านห้องทั่วโลกอยู่ในแผนธุรกิจ เป็นเรื่องสำคัญที่กลุ่มโรงแรม ต้องการดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมนี้ สำหรับแมริออท การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ ในครั้งนี้ ก็จะช่วยดึงดูดผู้จบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงในอีกหลายปีข้างหน้า“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการที่แมริออทค่านิยมองค์กรของเราคือการให้ความสำคัญกับบุคลากร เราทุ่มเทในการสนับสนุนผู้มีความสามารถตั้งแต่อายุน้อย ตลอดจนช่วยคนท้องถิ่นให้เติบโตและก้าวหน้าไปกับเรา ที่แมริออท ไม่มีสิ่งใดขวางกั้นความก้าวหน้า เรามีเส้นทางการพัฒนา และโปรแกรมที่ชัดเจนที่จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษา และสมาชิกในทีมที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน มีโอกาสเติบโตตามลำดับจนสามารถก้าวไปถึงระดับผู้บริหารอาวุโส นี่คือสิ่งที่ฝังอยู่ในดีเอ็นเอขององค์กร และผมปลาบปลื้มมากที่ได้สร้างโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ทางด้านธุรกิจการบริการของไทย นี่คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดว่า เราจะเดินหน้าดำเนินธุรกิจของเราในประเทศไทย และรอบโลก” แอนดรูว์ นิวมาร์ค รองประธานภาคพื้น เอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่) แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวแมริออท มีความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงานในประเทศไทยมาก่อนแล้ว โดยปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 40 คนกำลังสั่งสมประสบการณ์ทำงานในโรงแรมของแมริออทในกรุงเทพฯ และภายใต้บันทึกความเข้าใจล่าสุดนี้ นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตระหว่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และการฝึกงานที่แมริออทได้ และหน่วยกิตที่นักศึกษาได้รับในขณะเรียนรู้กับแมริออท อาจช่วยให้พวกเขาผ่านคุณสมบัติทางการศึกษาเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขณะนี้โรงแรมต่างๆ ของแมริออท จะให้ความสำคัญกับการกระบวนการคัดสรรนักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ เป็นลำดับแรกเบื้องต้นจากการเปิดตัวความร่วมมือกับโรงแรมแมริออท 20 แห่งในกรุงเทพฯ ในครั้งนี้ บันทึกความเข้าใจอาจขยายไปสู่โรงแรมต่างๆ ในพัทยา ระยอง และหันหิน ในอนาคตสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กรุณาเยี่ยมชมที่ https://www.marriott.com โรงแรมของแมริออทที่เข้าร่วมบันทึกความเข้าใจ มีดังนี้1. Aloft Bangkok - Sukhumvit 112. Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit3. Marriott Executive Apartments Bangkok, Sukhumvit Thonglor4. Bangkok Marriott Hotel The Surawongse5. Bangkok Marriott Marquis Queen's Park6. Courtyard by Marriott Bangkok7. JW Marriott Hotel Bangkok8. Le Méridien Bangkok9. Le Méridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort & Spa10. Mayfair, Bangkok - Marriott Executive Apartments11. Sathorn Vista, Bangkok - Marriott Executive Apartments12. Sukhumvit Park, Bangkok - Marriott Executive Apartments13. Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel14. Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers15. Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok16. The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok17. The St. Regis Bangkok18. The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok19. W Bangkok20. Courtyard by Marriott Bangkok Suvarnabhumi Airportอ้างอิง¹ https://str.com/press-release/americas-and-asia-pacific-regions-show-increased-hotel-pipeline-activity