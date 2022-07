ทัพศิลปิน รวมพลังสนุก สร้างสุข เติมฝัน  ใน “เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนิเซฟ” คนไทยทั่วประเทศ พร้อมใจ ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็ก ๆ ที่ขาดแคลน

อบอุ่นและประทับใจสุด ๆ สำหรับ รายการ “เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนิเซฟ” ที่ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดขึ้น โดยเป็นการระดมน้ำใจจากคนไทยทั้งประเทศ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเหล่าคนบันเทิง ภาคธุรกิจ พันธมิตรที่มารวมพลังสนุก สร้างสุข เติมฝัน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ออกอากาศสดทางช่อง 7HD ไปเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ มูนสตาร์ สตูดิโอเริ่มต้นความสนุกเมื่อเหล่าศิลปินดาราต่างพร้อมใจกันเปิดตัวเดินพรมฟ้า Blue Carpet Walk เข้าสู่รายการ จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี ตุ๊ยตุ่ย - พุทธชาติ พงศ์สุชาติ และ เต๋อ - รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์ ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสุดวาไรตี้ พร้อมเพิ่มความพิเศษกับกิจกรรมที่ ยูนิเซฟ ร่วมกับ เหล่าศิลปิน อาทิ แบมแบม, และ เป๊ก ผลิตโชค Friends of UNICEF, มิว ศุภศิษฏ์ , ออฟ-กัน , TRINITY , ออฟ-กัน เปิดประมูล “ตุ๊กตาหมี เท็ดดี้บลู พร้อมลายเซ็นต์” ให้กับแฟน ๆ ได้เป็นเจ้าของกันด้วย โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูล ทาง ยูนิเซฟ จะนำไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ต่อไปจากนั้นประเดิมเวทีด้วยโชว์แรกสุดพิเศษจาก 3 หนุ่มสุดฮอต TRINITY ตัวแทนคนรุ่นใหม่ นำโดย เติร์ด - ลภัส งามเชวง, ปอร์เช่ - ศิวกร อดุลสุทธิกุล และ แจ๊คกี้ - จักริน กังวานเกียรติชัย ศิลปินจาก ค่าย 4NOLOGUE ในเพลง I DON’T MISS YOU ต่อด้วยภารกิจหนังสั้นเรื่องแรกจาก มิน - พีชญา วัฒนามนตรี Friend of UNICEF ที่ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยยูนิเซฟได้จัดส่งเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรพันธมิตรเพื่อแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ รวมถึงที่โรงพยาบาลลี้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถบรรเทาความเจ็บป่วย ช่วยการหายใจ และช่วยให้พวกเขารอดชีวิตในช่วงวิกฤตได้แฟน ๆ ได้สนุกสนานกันต่อกับโชว์สุดมันส์ ที่จัดเต็ม จัดหนัก ไม่แพ้ครั้งไหนจากศิลปินมากความสามารถของวงการบันเทิง เป็กกี้ ศรีธัญญา ที่งานนี้ชวนทุกคนมาครื้นเครงกันในโชว์ “รักคุณยิ่งกว่าใคร” ต่อด้วยหนังสั้นเรื่องที่ 2 จากสาธารณรัฐมาลาวี โดยพระเอกหนุ่ม เข้ม - หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาล มาถ่ายทอดเรื่องราวแทน คลอส มาล์มเบิร์ก นักแสดงชาวสวีเดนที่เดินทางไปเยี่ยมเด็ก ๆ ที่นั่น โดยเป็นเรื่องของ เอนิฟา แม่เลี้ยงเดี่ยวที่อายุเพียง 21 ปี ที่ลูกน้อยของเธอต้องเผชิญกับภาวะขาดสารอาหารรุนแรงเฉียบพลัน ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาด้วยอาหารบำบัดฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีก็อาจต้องเสียชีวิต จบเรื่องราวสุดซึ้งแล้ว มาถึงโชว์สุดพิเศษจาก อะตอม ชนกันต์ ศิลปินมากความสามารถที่นำเพลงฮิต “Good Morning Teacher” และเพลง “อ้าว” มาให้แฟน ๆ ได้ฟังกันแบบจุใจผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้เด็กและครอบครัวต่างต้องเผชิญกับความยากลำบากในแทบทุกมิติของชีวิต การปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทำให้การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ถดถอย เด็กจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยังขาดแคลนอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่บ้าน ปัญหาเหล่านี้สะท้อนอยู่ในหนังสั้นเรื่องที่ 3 โดย เป๊ก - ผลิตโชค อายนบุตร Friend of UNICEF ซึ่งลงพื้นที่เยี่ยมเด็ก ๆ ในชุมชนคลองเตย ที่นี่เป็นหนึ่งในชุมชนเปราะบางหลายแห่งทั่วประเทศที่ยูนิเซฟแจกจ่าย “กล่องมหัศจรรย์” ซึ่งบรรจุหนังสือและของเล่นเพื่อการเรียนรู้เต็มกล่อง พร้อมคู่มือผู้ปกครองเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ต่อเนื่องแม้ต้องอยู่ที่บ้านในช่วงการแพร่ระบาดหรือเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต“เป๊ก ผลิตโชค” Friend of UNICEF กล่าวว่า “จากปีที่ผ่านมา ผมเห็นถึงความลำบากของครอบครัวน้องหลู่ ที่อาศัยอยู่ในเล้าไก่ ไม่มีแม้ฟูกนอน ไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและไม่ได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ ปีนี้ผมมีโอกาสได้รับรู้ปัญหาของเด็ก ๆ และครอบครัวในชุมชนคลองเตยกับผลกระทบจากโควิด-19 และได้ไปเห็นความเป็นอยู่และรับรู้เรื่องราวชีวิตของน้องน้ำทิพย์ที่คลองเตย ผมดีใจที่ได้มาร่วมงานกับยูนิเซฟ และได้เรียนรู้โครงการกล่องมหัศจรรย์ ซึ่งในกล่องเต็มไปด้วยของเล่นส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ หนังสือนิทาน และสมุดวาดภาพระบายสี ที่มาพร้อมกับคู่มือสำหรับพ่อแม่ในการกระตุ้นการเรียนรู้ของลูก ๆ ที่บ้าน ผมคิดว่านี่คือกล่องมหัศจรรย์ที่มีความหมายกับเด็กมาก ๆ โดยเฉพาะในช่วงแพร่ระบาดและในยามที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินครับ”“มิน พีชญา” Friend of UNICEF เผยว่า “ปีนี้มินได้ไปลงพื้นที่ในเมืองไทย และได้เห็นกับตาว่า เงินที่ทุกท่านบริจาคให้กับทางยูนิเซฟไปทำประโยชน์อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในช่วงโควิดระบาด มินได้ไปดูว่าเครื่องผลิตออกซิเจนมีความสำคัญยังไงกับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ถ้าพวกเขาขาดเครื่องผลิตออกซิเจนไปอาจถึงขั้นเสียชีวิต ทางยูนิเซฟก็ได้นำเงินบริจาคจากทุกท่านไปจัดซื้อและกระจายไปตามโรงพยาบาลและพื้นที่ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ปกติเราจะเห็นยูนิเซฟช่วยเหลือเด็ก ๆ แต่ในภาวะฉุกเฉินจะเห็นได้ว่าองค์การยูนิเซฟเป็นหน่วยงานแรก ๆ เลยที่เข้าไปช่วย เพราะเราทำงานแข่งกับเวลา ฉะนั้นมันสำคัญที่เราต้องมีเงินสำรองตลอดเวลา เพราะหากเกิดเหตุจำเป็นอะไรจะสามารถช่วยเหลือได้ทันท้วงที จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนเป็นผู้บริจาครายเดือน เพียงวันละ 17 บาท หรือเดือนละ 500 บาทเท่านั้น เราก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือให้เด็ก ๆ และทุกคนที่เดือดร้อน เพื่อให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ”ต่อด้วยโชว์จาก 2 ศิลปินสุดฮอต ค่าย GMMTV ออฟ - จุมพล อดุลกิตติพร และ กัน - อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ ที่ชวนน้อง ๆ ตัวแทนจาก D Dance Thailand มาแจกความสดใสเรียกร้อยยิ้มกันในเพลง “ขอมือเธอหน่อย” สร้าง ความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก ปิดท้ายหนังสั้นเรื่องที่ 4 จากสาธารณรัฐมอลโดวา ถ่ายทอดโดยคุณอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งนำเสนอเรื่องราวที่คนทั่วโลกต่างก็ตระหนักดี นั่นคือสงครามในประเทศยูเครนที่สร้างผลกระทบกับประชาชนอย่างมหาศาล ประชาชนต่างเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตและต้องอพยพเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสาธารณรัฐมอลโดวา โดยยูนิเซฟและพันธมิตร ได้จัดตั้ง Blue Dot ศูนย์ช่วยเหลือแรกรับเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเด็กและครอบครัวที่หนีภัยจากสงครามโดยตลอดรายการยังได้เหล่านักแสดงชื่อดัง จากช่อง 7HD อาทิ ยูโร ยศวรรธน์, ฐิสา วริฏฐิสา, บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์, เบน สันติราษฎร์, จิณณ์ จิณณะ, ทับทิม อัญรินทร์, ชิงชิง คริษฐา, บอส ชนกันต์, เจนนี่ ชยิสรา, แม็กกี้ อาภา พร้อมด้วย ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น Miss Universe Thailand 2019 มาร่วมกันสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมทางบ้าน ด้วยการโทรศัพท์ไปขอบคุณผู้บริจาคที่ร่วมสนับสนุนยูนิเซฟในค่ำคืนนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ เป็นอย่างมากนอกจากนี้ยูนิเซฟยังใช้โอกาสพิเศษในรายการแสดงความขอบคุณ คุณอานันท์ ปันยารชุน ผู้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่อุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ของเด็กอย่างแท้จริงมาตลอด 26 ปีของการดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดย คุณคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้มอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณคุณอานันท์ในการสนับสนุนยูนิเซฟอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตที่ดีสำหรับเด็กทุกคนสำหรับงาน “เดอะ บลู คาร์เพท โชว์ ฟอร์ ยูนิเซฟ” ในครั้งนี้ การรวมใจรวมพลังของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเหล่าศิลปินดารา พันธมิตร รวมถึงคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมกันสนับสนุนในทุกช่องทาง ยอดบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,913,662 บาท