สามีแห่งชาติคนใหม่ของโลก โอลิฟท์ กิจเงิน พันเสนา หล่อล่ำตำใจคว้า Mister Star Thailand 2022

รอมานาน ในที่สุดก็ได้ สามีแห่งชาติคนใหม่ คนที่ 4 ของโลกกันแล้ว โอลิฟท์ กิจเงิน พันเสนา จากจังหวัดกำแพงเพชร หล่อล่ำตำใจ คว้าตำแหน่งมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Star Thailand 2022 ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการไปแล้วที่ ห้องแกรนด์บอลรูม Grand Ballroom ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์บาหลี ภายในสตาร์เวลล์บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมาสำหรับผู้ชนะปีนี้ ได้ของรางวัลต่างๆ ดังนี้...MISTER STAR THAILAND ได้แก่ โอลิฟท์ กิจเงิน พันเสนา จังหวัดกำแพงเพชรรองอันดับ 1 MISTER STAR THAILANDได้แก่ กฤษ อธิปัตย์ เกตริน จังหวัดระยองรองอันดับ 2 MISTER STAR THAILANDได้แก่ ยูเว่ ชินวัฒน์ วังทะพันธ์ จังหวัดเชียงรายรองอันดับ 3 MISTER STAR THAILANDได้แก่ ฟลุ๊ค พัทระ เชื้อจำพร จังหวัดอุบลราชธานีรองอันดับ 4 MISTER STAR THAILAND ได้แก่ อั้ม ธชา จอนกระจ่าง จังหวัดพิษณุโลกส่วนตำแหน่งพิเศษต่างๆ ได้แก่Mister Star Social Media Thailand ได้แก่ วาโย โยธิน รมย์ไธสง จังหวัดภูเก็ตMister Star Choice Thailand ได้แก่ เจมส์ กันต์ธีภพ เบขุนทด จังหวัดยโสธรMister Voice Star Thailand ได้แก่ ฟิวส์ สิทธาวัชร์ ทิพยศรจิระโชติ จังหวัดนครสวรรค์Mister Acting Star Thailand ได้แก่ ยูเว่ ชินวัฒน์ วังทะพันธ์ จังหวัดเชียงรายMister Star Talent Thailandได้แก่ ซัน ธนัช วิไลศรี จังหวัดอ่างทองMister Star On Stage Thailandได้แก่ โต๊ด ธนกฤต ชาละมณีพร จังหวัดกาฬสินธุ์Mister Star Popular Public Thailandได้แก่ พีท ชัชวาล สอนบุญ จังหวัดสุโขทัยMister Star Toyota thaiyenได้แก่ ฟลุ๊ค พัทระ เชื้อจำพร จังหวัดอุบลราชธานีแน่นอนว่าที่ 1 มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Star Thailand 2022 และคนที่หล่อเด่นจากเวทีนี้ จะได้รับโอกาสดีๆ มากมายในวงการบันเทิงต่อไปโดยมีเหล่าคณะกรรมการ อาทิ ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ ประธานกองประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Star Thailand2022 ,ณ๊อบ ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง ผู้บริหารบริษัท ณ๊อบโปรดักชั่นส์ Nob Productions ,เกรซ พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์ ,อ้น ณศรันย์ จุมพลวิวัฒน์ รวมไปถึงหนุ่มหล่อรุ่นพี่ ตั้ง ปฏิภาณ เสือมะกอก มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Star Thailand 2022 ,นนท์ นฤดล บรรเทา Mister Star Online มิสเตอร์สตาร์ออนไลน์ 2021ที่มีผลงานไปแล้ว เช่น ซีรีส์วาย La Cuisine เมนูลับฉบับแก้มยุ้ย ตะนาวศรี ทางช่อง 8 และซีรีส์วาย แอบมองแอบจองรัก Secret Admirer The Series ช่อง 3หล่อฉลาด สมาร์ทมั่น ทันสมัยทั่วไทย มิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ Mister Star Thailand 2022 เวทีหนุ่มหล่อที่ 1 ของไทย ประกวดปีนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากแบรนด์ดัง เช่น* สินค้าในเครือ สตาร์เวลล์ Starwell * ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สตาร์เวลล์ Starwell* ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ สไมล์ Smile * บ้านคนละคร 365* ชุดว่ายน้ำ เอ็กซ์ร็อก X Rock * โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี นครราชสีมา* หมู่บ้านดิไอคอน The icon * ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกในเครือ ดีคัก D Kag* ด็อกเตอร์ดี Dr.Dee แคลเซียมพลัส บริษัทซัมมิท*เดอะลากูน่า The Lagoona Korat Zoo *ดีมันนี่ สินเชื่อเงินด่วน* โตโยต้าไทยเย็น Toyota ThaiYen * นครชัยทัวร์