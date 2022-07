‘แสตมป์ อภิวัชร์’ เปิดตัว Lyric video เพลง ‘Ai no Sei de’ ซิงเกิลประกอบซีรีส์เรื่อง ‘บังเอิญรัก Love By Chance’ ในเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น

หลังจากที่ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่าง ‘Ai no Sei de’ ออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อน วันนี้ ‘แสตมป์’ ก็ได้ส่ง Lyric video ประกอบเพลงออกมาให้แฟนๆ ได้รับชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว‘Ai no Sei de’ เป็นเพลงเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นของเพลง ‘มันคงเป็นความรัก’ ซิงเกิลฮิตของเจ้าตัวที่เคยถูกนำไปเป็นเพลงประกอบซีรีส์ไทยดราม่าเรื่อง ‘บังเอิญรัก Love By Chance’ ซึ่งเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นนี้ถูกเขียนขึ้นโดยศิลปินดาวรุ่งอย่าง ‘Alie The Shota’ และใน Lyric Video นี้ แฟนๆ จะได้รับชมวิดีโอจากซีรีส์เรื่องบังเอิญรักอีกด้วยแสตมป์ (STAMP) คือนักร้อง-นักเขียนเพลงชื่อดังสัญชาติไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องของฝีมือการโปรดิวซ์เพลง และเสียงอันอ่อนนุ่มฟังสบาย ผลงานเพลงของเขาคว้าอันดับ 1 บทชาร์ต Spotify Thailand และ Apple Music ได้อย่างนับครั้งไม่ถ้วน และยังมียอดวิวบน YouTube มากกว่า 180 ล้านวิว และด้วยความชื่นชม และหลงไหลในความเป็นญี่ปุ่น เขาได้เริ่มก้าวเข้าสู่วงการเพลงของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2020 และได้ส่งผลงานเพลงภาษาญี่ปุ่นร่วมกับศิลปินญี่ปุ่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึง 5 เพลงด้วยกัน