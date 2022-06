เลเจนด์ สยาม พัทยา เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ต้อนรับปลดล็อกกัญชาเสรี ชวนชาวกัญฯ สู่ธีม “SIAM CANNABIS LAND” ชิม ชอปในเส้นทางสายเขียวสุดปังของภาคตะวันออก

บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ ผู้สร้าง เลเจนด์ สยาม พัทยา ประกาศ ตอกย้ำให้เมือง เลเจนด์ สยาม พัทยา เป็นออฟฟิศใหญ่สายกัญฯ จัดฉลองครั้งยิ่งใหญ่ ชวนชาวกัญฯและประชาชนทั่วไปสู่เมืองท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์ “SIAM CANNABIS LAND” ประกาศเปิดตัวเป็น “เมือง กัญฯ และกัญฯ” ดินแดนแห่งพืชมหัศจรรย์ กัญชง กัญชาอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างตำนานใหม่ให้เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่สายเขียวที่ปังที่สุดในภาคตะวันออกที่นักท่องเที่ยวทุกคนห้ามพลาด!!โดยในวันที่ 25-26 มิถุนายนนี้ ประกาศเปิดธีม “SIAM CANNABIS LAND” และร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปลดล็อกกัญชาเสรี กับ Nusa CSR The House of Celebration @Siam Cannabis Land Pattaya โดยพบกับกิจกรรมพิเศษเต็มรูปแบบ เต็มอิ่มจุใจ 25-26 มิ.ย. 65 แบบครบเครื่องเรื่องกัญชา• ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดปัง The Musketeer, Scrubb และ Mirr• พบกับร้านค้าที่นำผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชา มากมายมาให้ชอปปิ้ง• พบกับ Food Tuck และเชิญลิ้มลองอาหารหลากหลายในบรรยากาศตลาดน้ำ• ชมไร่กัญชง กัญชาแบบ indoor-outdoor พร้อมชอปปิ้งต้นกล้ากัญชง กัญชา• สมาชิกต้นไม้มหัศจรรย์เข้างานฟรี! และสามารถซื้อแพคเกจเพิ่ม เพื่อเพิ่มความสนุกแบบจัดเต็มได้ในราคา พิเศษ!รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ทุกช่องทางหลักของ Nusa CSR ได้แก่ https://nusacsr.com/, https://www.facebook.com/NUSACSR , Line ID : @nusa.csr