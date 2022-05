“จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” เปิดอาณาจักรใหญ่สนับสนุนการประกวด “มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2022”

เดินหน้ามอบประสบการณ์เหนือระดับพร้อมตอกย้ำความเป็นโครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชียของ “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้”(Jin Wellbeing County) ล่าสุด “จิณณ์ เวลเนส เซ็นเตอร์” (Jin Wellness Center) ภายใต้เครือ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป สร้างการรับรู้ความเป็นเวลเนสตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ รองรับทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมต่อกันอย่างไร้มิติ ด้วยการสนับสนุนเวทีการประกวดระดับโลก “มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2022” (Miss & Mister Supranational Thailand 2022) เสริมความหล่อ-สวย กล้า เก่ง ให้ผู้เข้าประกวดได้เผยศักยภาพโดย พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล หรือ หมออ้อม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ผู้อำนวยการสถาบัน จิณณ์ เวลเนส เซ็นเตอร์ นั่งแท่น เนชันแนล ไดเร็คเตอร์ เมนเทอร์ที่มาจุดประกาย และให้ผู้เข้าประกวดได้ชาร์จพลังชีวิต พร้อมทำความรู้จักสัมผัสบริเวณต่างๆ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติในอาณาจักรขนาดใหญ่ “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” อย่างใกล้ชิดพญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ผู้อำนวยการสถาบัน จิณณ์ เวลเนส เซ็นเตอร์ และ เนชันแนล ไดเร็คเตอร์ เผยว่า “หมอให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อโลก เมื่อสุขภาพใจและกายดี ส่งผลให้คิดดีทำดี ทำในหน้าที่ของตนเองด้วยความรักความเข้าใจ โลกใบนี้ก็จะน่าอยู่ ปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้น หมออยู่ในจุดที่ดูแลรักษาผู้ที่มีความไม่สบายทางจิตใจและส่งผลต่อร่างกาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือภาวะซึมเศร้า แพนิค วิตกกังวล นอนไม่หลับ สาเหตุหนึ่งมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี วิถีชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้บางคนทนต่อสถานการณ์ที่เจอไม่ได้ รับมือกับภาวะทางอารมณ์ เช่นความเครียด ความวิตกกังวลไม่ได้ รวมทั้งไม่มีตัวอย่าง ไม่เห็นวิธีการรับมือในภาคปฏิบัติที่ถูกต้องว่าควรรับมือในแบบไหน จึงทำให้หมออยากที่จะร่วมขับเคลื่อน ส่งเสริม พัฒนาต้นแบบที่ดี ผ่านเวทีการประกวด มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2022”โดย พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดหลากหลาย ทำให้ผู้เข้าประกวดเต็มเปี่ยมไปด้วยความพร้อมทั้งใจและกาย พร้อมจะก้าวไปสู่การแข่งขันบนเวทีการประกวดระดับโลก ให้มีองค์ความรู้มีข้อมูลพี้นฐานที่ดีที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสร้างคอนเทนต์ที่ดีให้กับแฟนคลับ เพราะปัจจุบันอินฟลูเอนเซอร์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อความคิดของกลุ่มคนรุ่นใหม่ การส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องจะทำให้อินฟลูเอนเซอร์เป็นอีกหนึ่งกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศทั้งนี้การสนับสนุนเวที มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2022 ยังสอดรับกับทาง จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมืองแห่งนี้ได้สร้างประสบการณ์เหนือระดับให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม ด้วยทุกพื้นที่ โปรแกรม กิจกรรมต่างๆ การดูแล บุคลากร ความปลอดภัย ได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ามาใช้บริการแล้ว ยังตอบไลฟ์สไตล์กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 20 ปีขึ้นไปเพราะ จิณณ์ เวลเนส เซ็นเตอร์ มีการจัดโครงการ เมนทัล เฮลธ์ เวลบีอิ้ง แคมป์ 2 วัน 1 คืน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผลที่ได้รับผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจตัวเอง รับมือกับสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ก้าวข้ามปัญหา ภาวะทางอารมณ์ที่ไม่สมดุลย์ไปได้ โปรมแกรมนี้เมื่อจบโครงการแล้วจะได้ใบรับรองด้วยจากหมอและจิตแพทย์ อีกด้วยโดยการเป็น เนชันแนล ไดเร็คเตอร์ ครั้งนี้ “หมออ้อม” ได้นำแคมเปญ From the ground up ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญของเวที Supranational ที่โปแลนด์ มาขยายความต่อเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยการให้ผู้เข้าประกวด คิดโครงการรณรงค์ ที่จะลงมือทำต่อจากนี้ เพื่อสังคมที่ดีขึ้นของประเทศ โดยผู้ชนะตำแหน่ง Miss and Mister Supranational Thailand จะไปนำเสนอในเวทีระดับโลก"หมอได้ให้อิสระทางความคิดให้ผู้เข้าประกวดได้ออกแบบตามสิ่งที่มีแรงบันดาลใจ เช่น บางคนชอบทำอาหารอยากดูแลคนไข้โรคไต เพราะคุณแม่ไม่สบายเป็นโรคไต เค้าก็รณรงค์ในเรื่องอาหารการลดเค็ม หรือบางคนถูกบูลลี่นตั้งแต่เด็ก เค้าก็มารณรงค์ในเรื่องการไม่บูลลี่เด็กเพราะเป็นการสร้างความบอบช้ำ ส่งผลต่อการเติบโต ซึ่งต้องบอกเลยว่าผู้เข้าประกวดทุกคนเต็มที่และมีพลังบวกกันตลอดทุกกิจกรรม จากภาพรวมทั้งหมดหมอรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ และ จิณณ์ เวลเนส เซ็นเตอร์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผู้เข้าประกวด ผ่านการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างความประทับใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าให้เกิดขึ้นกับผู้เข้าประกวดตลอดเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้”สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://www.jinwellbeing.com/, Facebook : Dr.Aom Wellbeing