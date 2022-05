“พิ้งกี้ สาวิกา” ยังคาใจการเสียชีวิตของ “แตงโม นิดา” แต่ก็ต้องปล่อย พ้อหาก “พ่อโส” ยังอยู่คงไม่เป็นแบบนี้

เป็นอีกคนนึงที่ติดตามข่าวการเสียชีวิตของอย่างใกล้ชิด สำหรับเพื่อนซี้ที่เจ้าตัวเล่าว่าเหมือนเป็นสิ่งที่โชคชะตากำหนดให้วันว่างของตน ตรงกับวันงานพิธีเผาศพของเพื่อนพอดี เป็นวันที่ตนไม่มีงาน“ไปอยู่แล้วค่ะ น่าจะเป็นวันที่ไม่ได้ถ่ายละครด้วย แปลกมากเลย ครั้งที่แล้วละครไม่มีเฉพาะวันนั้นพอดี แล้วถ้าเกิดเป็นวันที่ 24 ก็คือว่างจริงๆ พอดีด้วย ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคชะตากำหนดที่เราว่างพอดีทั้งสองครั้ง”รู้สึกเหมือนที่คนอื่นรู้สึก แต่ต้องมูฟออนให้ได้ ถ้า “พ่อโส” ยังอยู่คงไม่เป็นแบบนี้“รู้สึกอย่างที่ทุกคนรู้สึกแหละ เราก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ดูตามที่เขารายงานมา เราก็รับทราบ ทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายอยู่แล้ว แต่สิ่งนึงที่ยังคงอยู่ในใจก็คือความดีของโม ภาพจำของโม นี่คือสิ่งที่ทุกคนทำได้ไม่รู้ว่ากระบวนการจะเป็นยังไง หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นอีก เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ไม่อย่างนั้นเราก็มูฟออนไม่ได้วันนั้นน่าจะคนเยอะมาก กี้เองก็คงเข้าไปไม่ถึง ถ้าใครชมอยู่ที่บ้านก็ส่งจิตให้โม กี้ว่าโมรับรู้”ในวันที่สรุปสำนวน ที่ตนโพสต์บทสรุปคือ… ไม่ได้หมายถึงอะไร แค่อยากให้คนที่ติดตามช่วยสรุปเนื้อหาให้หน่อย“หมายถึงว่าบทสรุปมันยาวมาก ช่วยสรุปให้หน่อย จะมีคนคอยมาถามในโซเชียลตลอดว่าสรุปมันคืออะไร เราก็เลยโพสต์ว่าแล้วบทสรุปมันคือยังไง แล้วเราก็เขียนใต้โพสต์ด้วยว่าช่วยอธิบายให้หน่อย อัปเดตให้หน่อยว่ามันเป็นยังไง ก็เลยมีแฟนๆ น้องๆ พี่ๆ เขียนยาวถึงสถานการณ์อัปเดต เล่าความให้ฟังตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่เราจะรู้ได้จริงเลย กี้ก็เสพตามโซเชียลเหมือนทุกคน ก็คิดว่าอันนี้จริงไหม อันนี้มันจริงหรือไม่จริงนะ เรียกว่าเปิดผ่านก่อน ดูข่าวรวมๆ ถ้าพ่อโมยังอยู่ พ่อคงจะช่วยเคลียร์ ช่วยดู แต่โมไม่มีใครที่จะดูให้เขาได้จริงๆเราเองยังคิดเลยว่าถ้าพ่อโสยังอยู่ พ่อจะอยู่เคียงข้างโมแน่นอนแต่ถ้ามันจะเป็นในรูปแบบนี้เราก็ต้องยอมรับ เราดึงชีวิตโมกลับมาไม่ได้แล้ว เราเคยหวังให้ทุกอย่างมันเหมือนในละคร โมไปซ่อนตัวอยู่พอทุกอย่างคลี่คลายแล้วโมก็กลับมา โมอาจจะกำลังแกล้งเราอยู่ แต่สุดท้ายเราก็รู้แหละว่าเอาชีวิตเพื่อนกลับมาไม่ได้แล้ว”สิ่งที่ยังคาใจอยู่ก็ต้องปล่อยไป ทำได้เพียงส่งพลังดีๆ ให้กับ “แตงโม”“มันก็ต้องปล่อยไป เราต้องเคารพกติกา เราเป็นคนวงนอกทำได้ดีที่สุดก็คือส่งใจให้โม กี้ได้คุยกับเพื่อนๆ และคนรอบข้าง ช่วง1-2 เดือนแรกทุกคนก็ยังคาใจ เราอัปเดตกันแบบวิเคราะห์กันเลย ปัจจุบันมันผ่านมาเดือนที่ 3 แล้วก็รับฟังแล้วก็ Let it go ฟิวส์นั้น หรือเก็บไว้ในใจ แต่ส่งใจไปให้ ทำได้ดีที่สุดก็คือส่งพลังงานดีๆ ระลึกและอธิษฐานจิตให้กับเพื่อนเราให้มากที่สุด ทำสมาธิให้กับเพื่อนเรา สิ่งที่จะทำให้โมได้ดีที่สุดในตอนนี่ก็คือส่งในและอธิษฐานจิตให้กับโม”รู้สึกงงที่ตอนนี้คนบอกเรือออกมาฟ้องคนที่ปกป้อง “แตงโม”“กี้ดูข่าวนี้ใน TIKTOK เราคือฟิวส์ชาวบ้าน 1 ชาวบ้าน 2 เลยนะ คือเฮ้ยมันอะไรกัน ก็งงๆเหมือนกัน ตามไม่ทันเลย พรุ่งนี้ก็เป็นข่าวใหม่แล้ว ไม่รู้ว่าสถานการณ์จริงๆ เป็นยังไง เขาฟ้องอะไรกันบ้าง ตามไม่ทัน”เลือกนั่งสมาธิ ส่งพลังงานดีๆให้กับ “แตงโม”“ตัวกี้นั่งสมาธิให้โมค่ะ คือการนั่งสมาธิไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นศาสนาอะไรนะ นั่งสมาธิคือการที่เราอยู่ในสภาวะที่เรานิ่งที่สุดเท่านั้นเอง ทำได้ทุกวัน เราก็ส่งพลังงานดีๆ ในสภาะนิ่งๆ ของเราให้กับโม กี้ก็ส่งให้เขาทุกวันที่ทำได้ ถ้ามีเวลาว่างก็จะนึกถึงโมในขณะจิต เรารู้สึกว่าเวลาทำแบบนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องอื่น