ช่อง 7HD เขย่าผัง อัดแน่นความบันเทิงช่วง 6 โมงเย็น และวาไรตี้ 5 ทุ่ม

ชูคอนเทนต์ มุ่งเน้นอัดแน่นความบันเทิงให้แก่ผู้ชม นำละครที่เคยได้รับความนิยมลงจอช่วงเวลา 18.00 น. ทุกวันจันทร์-เสาร์ ขณะที่ทุกวันจันทร์เวลา 23.10 น. สเปเชียลสุด ๆ กับรายการของน้อง ๆ 7HD NEW STARS ส่วน "ฮัลโหลซุปตาร์" ย้ายวัน เวลาใหม่การแข่งขันของรายการโทรทัศน์ยังคงร้อนระอุ ล่าสุด ช่อง 7HD ปรับตัว เปลี่ยนผังในช่วงไตรมาสที่ 2​ เพื่อรักษาความเป็นหนึ่ง และเพื่อเอาใจผู้ชมที่นิยมคอนเทนต์ความบันเทิง สนุกครบรส เข้มข้นทุกช่วงเวลา โดยได้นำละครเรื่อง ผักบุ้งกับกุ้งนาง มาออกอากาศอีกครั้ง ซึ่งละครเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงทุกครั้งที่นำมาออกอากาศ นำแสดงโดย บิ๊กเอ็ม-กฤตฤทธิ์ บุตรพรม กับ แคท-ซอนญ่า สิงหะ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-18.45 น. และวันเสาร์ เวลา 18.00-19.55 น. ส่วนทุกคืนวันจันทร์ เวลา 23.10 น. เพิ่มความวาไรตี้ด้วยคอนเทนต์แบบ Exclusive ประเดิมจันทร์แรก วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคมนี้ พบกับความสดใสและความสามารถของน้อง ๆ 7HD NEW STARS ในเทปบันทึกภาพการประกวด 7HD NEW STARS และทุกวันจันทร์ต่อไป จะได้เต็มอิ่มแบบจุใจกับรายการพิเศษที่จะพาไปรู้จักกับน้อง ๆ ทั้ง 14 คนให้มากยิ่งขึ้น พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด ส่วนรายการวาไรตี้ทอล์กโชว์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมาโดยตลอด ฮัลโหลซุปตาร์จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.30 น. และจะนำมารีรันอีกครั้งในวันศุกร์ เวลา 22.30 น. การันตีความสนุกด้วย 3 พิธีกร นีโน่-เมทนี บุรณศิริ, แอร์-ภัณฑิลา ฟูกลิ่น และ นุ้ย-ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร เช่นเดิม โดยหวังว่าการปรับขบวนครั้งนี้ จะถูกใจผู้ชมที่ติดตามช่อง 7HD มาอย่างมั่นคงยาวนาน