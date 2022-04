“แอนดรูว์ การ์ฟีลด์” ขอพักงานแสดงอยากกลับไปใช้ชีวิตธรรมดา ยังทำใจไม่ได้หลังเสียแม่

โดยนักแสดงหนุ่มวัย 38 ปี ได้เปิดเผยว่าตนเองจะขอถอยหลังให้วงการบันเทิงสักพัก หลังจากจบสิ้นการถ่ายทำเรื่อง Under the Banner of Heaven ผลงานดัดแปลงจากหนังสือแนวอาชญากรรมชื่อดังของ จอน คราเคาเออร์ ปี 2003ที่เพิ่งมีผลงานเรื่อง tick, tick...Boom! และ Spider-Man: No Way Home ได้เผยว่าการต้องการพักกาย พักใจ ในครั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อต้นปีที่ผ่านมาแม่ของเขาเพิ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับอ่อน ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะเริ่มถ่ายทำภาพยนตร์ tick, tick….Boom! ได้ไม่นาน การเสียแม่ไปเจ้าตัวยอมรับว่าเขารู้สึก “โดดเดี่ยว”และเหมือนเขาต้องจัดระเบียบชีวิตครั้งใหญ่