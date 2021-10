เรียกว่าทำเอาอินสตราแกรมไฟลุก ฮอตมากกันเลยทีเดียว เมื่อล่าสุดนักแสดงสาวออกมาอวดแฟชั่นเซตใหม่ที่สวยหรูดูแพง สวมวันพีซสีดำพร้อมถุงน่องแจ่มเจิด อีกซีนกับชุดเดรสแหวกอกสุดเลอค่า เห็นแล้วต้องร้องว้าวววว ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามากดไลก์และชื่นชมบอกปังมาก, แซ่บมากกก, So hot on you, เริดดดดด ฯลฯ อย่ารอช้าตามมาส่องกันเลยดีกว่า