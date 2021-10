“ไป่ ทาคน” ฉลองวันเกิดในเรือนจำ! ทนายเผยอาจถูกจำคุกต่ออีก 6 เดือน

ถ้าใครยังจำกันได้หลังจากเมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมา นายแบบหนุ่มชื่อดังจากพม่าที่คนไทยรู้จักกันอย่างได้ถูกทหารพม่าเข้าจับกุมที่บ้านของเขาใน North Dagon เมืองย่างกุ้ง ตามข้อหาที่รัฐบาลทหารพม่าได้กล่าวหาว่าเจ้าตัวทำการหมิ่นประมาทรัฐบาลทหารตามมาตรา 505(a) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จากนั้นเจ้าตัวก็ได้ถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำ ซึ่งสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เกิดรัฐประหารในประเทศพม่า และได้จับมีการจับกุมตัวรวมไปถึงบุคคลในพรรค และผู้สนับสนุนทั้งหลายโดยทหารพม่า จนทำให้ประชาชนออกมาเรียกร้องกันกลางถนน พร้อมแสดงสัญลักษณ์เชิงคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารในครั้งนี้ รวมไปถึงคนดังหลายคนก็ได้ออกมาแสดงจุดยืน รวมถึงนายแบบหนุ่มคนนี้ด้วยจากนั้นเฟซบุ๊ก Natty in Myanmar ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายแบบชื่อดังคนนี้ว่า“ข่าวเศร้าประจำวันสำนักข่าว โคโคนัท รายงานอ้างคำพูดของทนายน้องไป่ว่า น้องไป่อาจจะต้องถูกจำคุกต่อไปสูงสุดอีก 6 เดือน เนื่องจากการพิจารณาคดีถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆ และจะต้องมีแพลนการสู้คดีใหม่อีกครั้งโดยการพิจารณาคดีครั้งถัดไป จะมีขึ้นในวันที่ 13 ตุลา หลังจากถูกเลื่อนมา 3 เดือนเมื่อไม่นานมานี้ น้องไป่เพิ่งอายุครบ 25 ปี ต้องฉลองวันเกิดในเรืองจำ”และหนึ่งในไอจีแฟนคลับของนายแบบหนุ่มคนนี้ก็ได้ อวยพรวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษ โดยการแปลคร่าวๆ ว่าแม้เจ้าตัวจะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก็ตาม แต่นายแบบหนุ่มคนนี้ก็ยังเป็นที่รักของคนในนั้น เพราะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่ร่วมชะตากรรมเดียวกับแบบไม่ถือตัวแต่อย่างใดWHappy 25th birthday Takhon!We heard many good news about him even though he is there. Guys, Don't worry about him! He is humble so everybody loves him. He is famous even inside the cell coz he helpeveryone there. Someone who is discharged recently said that he never forget to work out.Though he may get tanned, we are pretty sure that he still looks good. We just need to wait for his return. Please pray for him on his special day”