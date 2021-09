“อ้วน รังสิต” น้ำตาไหลทั้งวัน จากลูกเมียกลับไทยคนเดียว ลูกเหมือนรู้เรียกพ่อไม่หยุด

ทำเอาพ่อลูกอ่อนอย่างถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะต้องจากลูกชายและภรรยากลับมาเมืองไทย โดยเจ้าตัวเผยว่าเป็นการจากกันที่แสนทรมาน ระหว่างที่เดินทางกลับทำเอาตนร้องไห้ทั้งวัน ซึ่งอ้วนได้โพสต์น้องโรฮาเรียกพ่อไม่หยุด ระบุข้อความว่า…"วันนี้โรฮาเรียกอัปป้าใหญ่เลยเหมือนจะรู้ว่าจะไม่ได้เรียกอีกหลายวัน ปกติเวลาโรฮาเรียกจะดีใจแต่วันนี้มันเศร้าๆ ยังไงไม่รู้ อัปป้าจะคิดถึงโรฮาทุกวันเลยนะค้าบ และหวังว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันเร็วๆ นี้"จากนั้นอ้วน รังสิตก็ได้อัปภาพคู่กับภรรยาที่เดินทางมาส่งที่สนามบินเตรียมเดินทางกลับประเทศไทย พร้อมข้อความว่า "ถึงไทยเรียบร้อยครับ ออมม่าต้องดูแลตัวเองกับลูกดีๆ น้า u can do it fighting #บิน5ชมแสนทรมาน #คิดถึงที่สุด #วันนี้น้ำตาไหลทั้งวัน"