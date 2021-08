“ช่อง 9” ยืนหนึ่งรายการน้ำดี จัดวาไรตี้ทอล์คลงจอรายการ “ไทยแลนด์ New Normal” ทุกเช้าวันอาทิตย์

ที่ช่อง 9 ที่เลข 30 ยังคงยืนหนึ่งมีรายการน้ำดี พร้อมส่งเสริมความรู้มาให้ชมกันอย่างต่อเนื่อง ห้ามพลาดทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 9.30 น. พบกับรายการวาไรตี้ทอล์คดำเนินรายการโดย “ดร.อวัสดา ปกมนตรี” พร้อมด้วย “ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ” และ “รองศาสตร์จารย์ ยืน ภู่วรวรรณ” ที่สลับกันมาให้ความรู้ทางหน้าจอ ในช่วง Connect to the word และ ไปชมวิถีชีวิต ศาสนกิจ วัฒนธรรม ในยุคนิวนอร์มอล โดย 2 พิธีกร “เอิร์ธ วรวุฒิ โตวิรัตน์” กับ “ลัคกี้ ยศภัทร สุดแสวง” ในช่วง ไทยแลนด์ New Normal ปิดท้ายรายการมาจุดประกายความคิดกับวิทยากรรับเชิญประจำสัปดาห์กับช่วง Keep Walking Thailand