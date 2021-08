"แพทริเซีย กู๊ด" ทำบุญวันเกิด มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาล ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด

นับว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่สวยใจบุญไม่แพ้นางเอกรุ่นพี่ สำหรับ "แพทริเซีย กู๊ด" ที่ล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 24 ปี ซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ได้ถือโอกาสทำบุญวันเกิด ด้วยการมอบชุด PPE ให้กับทางโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดโดยสาว "แพทริเซีย" ได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวว่า "วันเกิดปีนี้แพทกับครอบครัวนำชุด PPE ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล + โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์ 200 ชุด, โรงพยาบาลบางพลี 105 ชุดกับมูลนิธิจิตอาสา @bangkokcommunityhelp 95 ชุด. ส่วน @pawsbangkok กับ @soidogfoundation ก็เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลืออยู่เป็นประจำ any donations to these organisations would be greatly appreciated thank you to all of you for staying positive and spreading love online during these hard times"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ พี่ๆ ในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมอวยพรและร่วมอนุโมทนาบุญกับเธอกันเป็นจำนวนมาก