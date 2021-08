โรคบ้า! “ทาทา” ใจสลาย ลุงที่รักและสนิทเสียชีวิตเพราะโควิด-19 ทั้งที่ฉีด Pfizer ครบ 2 เข็มแล้ว

หลังจากที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมด้วยข้อความเศร้าจนหลายคนอดห่วงไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ล่าสุดวันนี้ (4 ส.ค.)ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวร้ายที่ทำให้เจ้าตัวใจสลาย เพราะต้องสูญเสียลุงที่รักและสนิทมากที่สุด จากไปเพราะโควิด-19“This is why My Heart Hurts...คุณลุงที่อยู่ตอนต้นคลิป คุณลุงเทิร์พ (เป็นคุณลุงที่ทารักแล้วก็สนิทมากที่สุด) ลุงเทิร์พติดโควิดเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว (ฉีด Pfizerr ครบ 2 เข็มแล้ว) อาการไม่ได้แย่มากจนเมื่อวานนี้ที่ครอบครัวของทาที่อยู่อเมริกาโทรมาบอกกะทันหันว่าอาการของคุณลุงทรุดลงเร็วมาก อาการไม่ดีอาจจะถึงเวลาที่ทาต้องบอกลาคุณลุง...ทาบอกลาคุณลุงผ่านทางโทรศัพท์แบบงงๆ คำถามที่ถามตัวเอง...งงและเบลอมากในตอนนั้น...ทำไมตอนแรกอาการโอเค แล้วทำไมตอนนี้อาการทรุดหนัก? ทรุดเร็วจัง? ทำไมต้องบอกลา?ไม่มีญาติคนไหนสามารถเข้าไปเยี่ยมได้เลยเพราะติดโควิด มีคนเดียวที่อยู่กับคุณลุงคือคุณป้าเพราะติดเหมือนกันแต่อาการไม่ได้แย่มาก แล้วหลังจากนั้นก็รอ...เป็นการรอ 24 ชั่วโมงที่ทรมานใจทามากที่สุด เป็นการรอที่ไม่อยากจะรอเลย...จนในที่สุด คุณลุงเทิรพ์ (Terp Musselman) ได้จากไปอย่างสงบเมื่อเช้านี้ตอนประมาณ 8 โมงเช้า (เวลาประเทศไทย)โรคบ้านี้ในที่สุดก็เอาคนที่ทารักไปจากทาจนได้...ไม่มีอะไรแน่นอนเลยจริงๆ Uncertainty...Your kiddo misses you already (My Uncle Terp) my heart hurts my body aches. This is way too fast for me to understand or comprehend. I've been listening to Hamilton all day knowing it's your favorite. I wish I could have hugged you tighter and longer the last time we met because I didn't think it was gonna be our last. I'm glad I got to say my goodbye to you even though it wasn't the way I wanted it to be. I'm sure Mommy, Daddy Grandma and Grandpa are so excited to see you! I'm going to try and get over this pain because I know you don't want me to feel this way too long. I'm gonna miss you so much! You're no longer by my side. But forever you will be in my heart...I love you...Till we meet again Your forever and always TataI wish this pandemic will be over soon... I miss my familyAnd Speedy Recovery to My Beautiful Aunt'Kathleen I Love You Please be Strong”