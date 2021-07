ไม่ทนแล้ว!! "แต้ว" Call Out หวด "รัฐบาล" ปมวัคซีน

จากสถานการณ์โควิดที่ค่อนข้างรุนแรงถึงขั้นวิกฤต งานนี้ทำเอาคนบันเทิงพากันออกมา Call Out หวดการทำงานของรัฐบาลเป็นจำนวนมาก ล่าสุดนางเอกสาว "แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์" ที่ดูเหมือนจะไม่ทนแล้ว โดย "แต้ว" ได้โพสต์ภาพที่มีข้อความภาษาอังกฤษที่เขียนไว้ว่า "A Covid-19 vaccine must be accessible to everyone." ซึ่งแปลว่า "วัคซีนป้องกันโควิด-19 ต้องเข้าถึงได้ทุกคน"พร้อมกับแคปชั่นว่า "Our rights We can’t wait any 'second' longer because it’s ruining our life!!! #humanrights #standforthetruth" ซึ่งแปลว่า "สิทธิของเรา พวกเรารอไม่ได้อีกแล้วแม้แต่วินาทีเดียว เพราะ มันทำลายชีวิตเรา #สิทธิมนุษยชน #ยืนหยัด"งานนี้ทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับนางเอกสาวเป็นจำนวนมาก พร้อมขอบคุณที่ "แต้ว" ออกมา call out เคียงข้างประชาชน