“ฮอคกี้ ประเทศกูมี” ป้อง “มิลลิ” หลังเข้ารายงานตัว อาจจะ call out เสียงดังไปหน่อย

หลังจากเมื่อช่วงเช้า (22 ก.ค.) ที่ผ่านมาแรปเปอร์สาววัย 18 ปี พร้อมครอบครัวและทนายความ เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.นางเลิ้ง พร้อมกับเสียค่าปรับ 2,000 บาท โดยนักร้องสาวให้การรับสารภาพ ว่าจะไม่ทำผิดในลักษณะดังกล่าวอีกซึ่งนอกจากจะมีคนมาให้กำลังใจ พร้อมป้ายผ้า และเปิดเพลง “สุดปัง” ลั่นโรงพักแล้ว ยังมีนักร้องรุ่นพี่แรปเปอร์ “ฮอคกี้ RAD” เจ้าของเพลง “ประเทศกูมี” เดินทางมาให้กำลัง พร้อมเผยว่าสิ่งที่นักร้องรุ่นน้องคนดังกล่าวทำนั้น ไม่น่าจะโดน แต่อาจจะออกมา call out เสียงดังไปหน่อย“ของผมที่โดนแตกต่างกับของน้องมิลลิ ของผมคือขึ้นเวทีม็อบเลย อันนี้เข้าใจได้ มันมีความผิดกฎหมาย แต่ของน้องผมเข้าใจว่ามันเป็นการแสดงออกทางโซเซียล ในการ call out ซึ่งไม่น่าจะโดน นี่คือในความคิดของผมนะครับ แต่ในส่วนของผมที่โดนคดียุยง ปลุกปั่น พ.ร.บ.คอมบ์, พ.ร.บ.ความสะอาด รุกล้ำพื้นที่จราจร ของผมมันเป็นเรื่องของม็อบ แต่ของศิลปินที่กำลังจะโดนหรือของน้องเขาที่โดนไปแล้ว มันคือเรื่องการโพสต์เฟซบุ๊ก อารมณ์แบบ call out แล้วเสียงดังไปหน่อยถามว่าตกใจไหมที่เห็นว่าน้องโดน ยอมรับว่าตกใจ ผมเข้าใจว่าที่สนธิญายื่นเมื่อวาน มันน่าจะคนละเคสของวันนี้ด้วยนะ อันนั้นอาจจะรอการตรวจสอบ แต่ก็ตลกดีนะครับที่รัฐบาลเริ่มแสดงออกถึงความกลัวแล้วว่าว่าจะอยู่ไม่ได้ ซึ่งพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ถามว่าจะลดการแสดงขั้นพื้นฐานของเราเลยไหมและตอนนี้มันข้ามจุดของความกลัวไปแล้ว กลัวโดยกฎหมายกับกลัวตายมันต้องเลือกแล้วว่าคุณจะอยู่เฉยๆ แล้วรอวันตายหรือเปล่า หรือจะนอนรอเฉยๆ ติดเชื้อโควิด รอวันตายหรือเปล่า มันก็มีค่าเท่ากันและสิ่งที่น้องเจอก็คือการหมิ่นรัฐบาลและก็มีการจ่ายค่าปรับ ไม่น่าจะเป็นอะไรเยอะ คดีมันเล็ก คนอื่นที่จะโดนไม่ต้องกลัว มันคือเรื่องที่เราต้องสู้ เพื่อให้เสียงของเราที่มันยังมีพลังอยู่ และในรายชื่อที่ถูกเปิดเผยมา ผมว่าไม่สมควรที่มีใครควรจะโดน ไม่ว่าจะวิจารณ์เรื่องวัคซีนหรือว่าเรื่องอะไร เราจะไม่พูดแล้วกันว่ารัฐบาลพูดให้เราน่าเชื่อถือแค่ไหน แต่ทุกๆ คนมีสิทธิ์ที่ควรจะได้พูด ดารานักแสดงเขามีปากมีเสียงมาก ถึงเวลาจุดนึงที่เขาอยากจะแสดงออกเพื่อประชาชน มันก็เป็นสิ่งที่ควรทำ มันก็ต้องไปตรวจสอบแล้วว่าตำรวจใช้กฎหมายทำอะไรกับประชาชน หรือตำรวจทำตามกระบวนการโดยไม่คิดหน้าคิดหลังตามคำสั่งหรือเปล่า(ฝากถึงใครไหม?) ผมเชื่อว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าในศาล เขารู้แหละว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย มีการยื่นคดีแกล้ง หรือว่าปั่นป่วนผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง การเลือกตั้ง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าแก้ได้แค่ไหน เพราะ สว. ยังอยู่ ทุกอย่างมันต้องแก้ทั้งหมด ประชาชนต้องเข้มแข็งต้องรวมกันเป็นพลัง เพราะว่าไม่อยากเห็นใครตายบนถนนอีกแล้ว”