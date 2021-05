“กอล์ฟ” รีเทิร์น “แฟนนอกวงการ” หลังโชว์แมน! บอกเลิกก่อน แล้วร้องไห้เหมือนหมา

แม้จะเคยให้สัมภาษณ์ว่ากำลังคบกับแฟนสาวนอกวงการอยู่ จนบางทีก็มีข่าวว่านักแสดงหนุ่มเอง เล่นบทชายรักชาย จนแฟนเกือบขอเลิก แต่เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสฐแล้วว่าไม่ใช่คู่ของตัวเอง แต่กระนั้นก็ยังไม่เคยมีใครเห็นว่าสาวนอกวงการคนนั้นหน้าตาเป็นเยี่ยงไร?ล่าสุดก็ได้เห็นแล้วว่าแฟนของที่คบหากันมาหลายปีคือใคร เธอมีชื่อว่าแต่เหมือนจะต้องช็อกกัน เพราะก่อนหน้านี้ “หนุ่มกอล์ฟ” ออกมาโพสต์ภาพคู่พร้อมแคปชั่นเหมือนกำลังง้อแฟนอยู่“บางทีการที่เขาบล็อกเราเพราะกำลังห้ามใจไม่ให้รักเราอีกครั้งอยู่...ใช่ไหมจ๊ะ? @coonn#บอกเลิกเองง้อเองนักเลงพอ #ห้ามลอกเลียนแบบ #เพราะดูไม่ฉลาด #ง้อแฟนแปป”ด้านของ “น้องคูณ” ก็ได้ตอบโต้กลับในไอจีของตัวด้วยภาพท้องฟ้ายามเย็น พร้อมแคปชั่น “Never stop looking up, just breath and feel” ซึ่งแปลเป็นไทยว่า “อย่าหยุดมองบนแค่หายใจและรู้สึก” เล่นเอาเพื่อนๆ ของทั้งสองคนตกใจ แต่ก็พยายามเมนต์ว่าช่วยง้อให้ไหม?แต่แล้วเหมือนคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกัน ล่าสุด “หนุ่มกอล์ฟ” โพสต์แบบแฮปปี้ จัดไป 3 รูปติด พร้อมแคปชั่นว่าตอนนี้ง้อสำเร็จแล้ว“ก่อนหน้านี้ฉันเงียบเมื่อถูกถามถึงความฝัน หลังจากได้เจอเธออีกครั้งในวันนี้ฉันมีคำตอบ. @coonn#น้องคูนกลับมาแล้ว #แอบเก่ง #เกือบไปแล้วเมิงงงง#ร้องไห้เหมือนหมา #บอกเลิกเองง้อเองนักเลงพอ#ฉันไม่เอาแล้ว #เข็ดแล้ว #พี่ยอมแพ้ค่ะ#ขอบคุณนะคะby@golf_phtgrph#leicamonochrom”ถ้าแฮปปี้เอนดิ้งขนาดนี้ ข่าวดีคงอีกไม่นานเกินรอ