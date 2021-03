สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัด “104 ปี จุฬาฯ อยู่ไหนก็คืนเหย้าได้” ออนไลน์เต็มรูปแบบ เริ่ม 20 มี.ค. ทางเพจ Chula Alumni และ Chulalongkorn University

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) พร้อมจัดคืนเหย้าออนไลน์ให้จุฬาฯ ทุกวัย ทั่วไทย ทั่วโลก ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ตลอดเดือน ในงาน “104 ปี จุฬาฯ อยู่ไหนก็คืนเหย้าได้” สาระจุใจ บันเทิงคุ้ม อีสปอร์ตครบ สมทบทุนวัคซีนโควิดจุฬาฯ-ใบยา สั่งจองแผ่นเสียงมหาจุฬาลงกรณ์ พลาดไม่ได้ ชมรายการพิเศษวันสถาปนาจุฬาฯ พร้อมกัน 26 มีนาคม 18.00 น. เป็นต้นไป ทางเพจ Chula Alumni และ Chulalongkorn University‘104 ปี จุฬาฯ อยู่ไหนก็คืนเหย้าได้’คุณวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) กล่าวว่า ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเราที่จะจัดงานคืนเหย้าในวันที่ 26 มีนาคมของทุกปี เพื่อให้ชาวจุฬาฯ ได้กลับมาพบปะหวนระลึกถึงวันชื่นคืนสุขเมื่อครั้งยังเยาว์วัย กลับมาดูความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันเติมต่อขับเคลื่อนและสนับสนุนมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักยิ่งของเรา มาถึงปีที่แล้วเราจำเป็นต้องงด เว้นไป แต่เมื่อวิถีใหม่มาถึงงานคืนเหย้าของพวกเราในครั้งนี้จึงได้เปลี่ยนโฉมไปจากเดิมมากโดยใช้แนวคิดคืนเหย้าชาวจุฬาฯ 104 ปี วิถีใหม่ ภายใต้ชื่องาน “104 ปี จุฬาฯ อยู่ไหนก็คืนเหย้าได้”กิจกรรมในปีนี้ยังคงน่าตื่นตาตื่นใจและหลากหลายยิ่งกว่าเดิม ซึ่งในปีนี้เราจะมาชวนกันบริจาคเงินสนับสนุน การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในโครงการวัคซีนเพื่อคนไทย โดยมูลนิธิซียูเอ็นเทอไพรส์หลากหลายรูปแบบกันนะครับ อย่างเช่น CU Tube Charity Concert การแข่งขันอีสปอร์ต RoV-Chula Alumni Charity Tournament 2021 และยังมี Chula Alumni Talk เพื่อสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้รายการ CU Tube ของเรายังจับมือกับ CU Band ผลิตรายการตอนพิเศษรียูเนี่ยนรวมเหล่านักร้องนักดนตรี 5 เจนเนอเรชั่น หมุนเวียนขับกล่อมชาวจามจุรีกันอย่างจุใจตลอดทั้งเดือนนอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้นำแผ่นเสียงชุด “มหาจุฬาลงกรณ์” ที่เคยจัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2510 ในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ 50 ปี แห่งการสถาปนา รวมเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพลงประจำมหาวิทยาลัย 12 บทเพลง บรรเลงโดยวงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ นำกลับมาทำใหม่อีกครั้ง ปรับแต่งเสียงให้สมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสจุฬาฯ ครบ 104 ปี ในครั้งนี้ เพื่อให้น้องพี่ชาวจุฬาฯ ได้ซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึก มี 600 แผ่น ราคาแผ่นละ 2,200 บาท สั่งจองได้วันนี้เป็นต้นไป เพียงสแกนที่ QR Code หรือติดตามได้ที่เพจ Chula Alumni ครับสาระจุใจ บันเทิงคุ้ม อีสปอร์ตครบคุณอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร ประธานฝ่ายดำเนินรายการดิจิทัลและบันทึกเทป เผยว่าคณะกรรมการดำเนินงาน “104 ปี จุฬาฯ อยู่ไหนก็คืนเหย้าได้” มีมติจัดงานในรูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้สอดคล้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคม ห่างกันแต่กาย หัวใจยังผูกพัน จุฬาฯ ในปีนี้จึงมีกิจกรรมหลากหลายเปิดกว้างให้ นิสิตจุฬาฯ ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกเจนเนอเรชั่นสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้เต็มอิ่มตลอดเดือน ติดตามรับชมและมีส่วนรวมได้ทุกกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านเพจ Chula Alumni และ Chulalongkorn University อาทิวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายการพิเศษชมสดในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เตรียมพบกับเพลงเดินจุฬาฯ เวอร์ชั่น 2021 รวมชาวจุฬาฯ ทั่วไทย ทั่วโลกไว้ด้วยกัน, คอนเสิร์ตการกุศล CU Tube Charity Concert วงดนตรีสากล CU Band และความบันเทิงแบบจัดเต็มมากมาย พลาดไม่ได้กับการแข่งขันอีสปอร์ตแมทช์พิเศษระหว่าง ทีมอีสปอร์ต กฟผ. VS ทีม ปตท. และทีมอีสปอร์ต All StarsCU Tube Charity Concert คอนเสิร์ตการกุศลจากศิลปิน และชาวจุฬาฯ หลากคณะ อาทิ โก้ Mr.Saxman, กิตตินันท์ ชินสำราญ, ดวงพร พงศ์ผาสุก, ดลชัย บุณยะรัตเวช, โน้ต ศรัณย์, ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล, นีรนุช ปัทมสูต, รัชทิน ศยามานนท์, อรรถพล ชัยศิริ, วง The TIE เป็นต้นCU Tube x CU Band เทศกาลดนตรีรียูเนี่ยนจาก CU Band 5 เจนเนอเรชั่น สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันสร้างความบันเทิงต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ วันที่ 23, 30 มีนาคม และวันที่ 6, 13, 20 เมษายน 2564 เวลา 19.30 น. ทางเพจ Chula Alumni และ Chulalongkorn UniversityChula Alumni Talk ทอล์กโชว์พิเศษร่วมฟังมุมมองและประสบการณ์ของนักคิด นักล่าฝัน และผู้ให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเติมต่ออนาคต 3 หัวข้อที่ห้ามพลาด ได้แก่ #1 ฟังนักคิด : Design Your Own Future มองอนาคตแบบ Futurist" โดย คุณสมโภชน์ อาหุนัย ผู้ก่อตั้งบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น. #2 ฟังนักล่าฝัน “Define Your Own Future ตามหาฝัน พัฒนาตนเอง” โดย 1. คุณกฤษดา กฤตยากีรณ (มิค) muvmi.co 2. คุณนิรัติศัย ราษฎร์พิทักษ์ (ไตเติ้ล) Movel Publishing 3. คุณเอด้า จิรไพศาลกุล (เอด้า) taejai.com เทใจดอทคอม ร่วมถ่ายทอดการค้นหาตัวเอง นำไปสู่การเลือกการหาอาชีพและการทำงานที่เหมาะสมกับตนเองและมีความสุขในการทำงาน วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. และ #3 ฟังจากปากผู้ให้ทุน “Direct Your Dream Future Paths through Scholarships เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อฟ้าเปิด” โดย ผู้แทนหน่วยงานผู้ให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ และ ผู้ที่เคยได้รับทุน พบกับ 1. ผศ.เบญจวรรณ อุบลศรี ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(Fulbright) 2. คุณปาณพร สมบัติเปี่ยม ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. 3. ดร.เจษฎา ศาลาทอง ผู้เคยได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho) วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. สำรองที่นั่งทั้งสามหัวข้อได้ที่ https://forms.gle/PubK4SGT4Azwqcka7 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ห้อง Socialized Amphitheatre ชั้น 2 SAMYAN CO-OP และรับชม live ทางเพจ Chula Alumni และ Chulalongkorn University“RoV-Chula Alumni Charity Tournament 2021” อีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์การกุศลเนื่องในวันสถาปนาจุฬาฯ ครบ 104 ปี ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จับมือกับ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันขึ้นเพื่อให้กลุ่มนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันรวมถึงผู้ที่สนใจร่วมเล่นและเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนจุฬาฯ-ใบยา ในโครงการวัคซีนเพื่อคนไทย ชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 24 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.chulaalumniesport.com และรับชมการแข่งขันแมตช์พิเศษในคืนวันที่ 26 มีนาคม 2564 20.00 น. เป็นต้นไป คู่แรก ทีมอีสปอร์ต กฟผ. พบ ทีมอีสปอร์ต ปตท. คู่ที่สอง แมตช์กระชับมิตรน้องพี่ทีมรวม All Stars และนักกีฬาโปรลีก ทางเพจ Chula Alumni และ Garena RoV Thailand