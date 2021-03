“หมาก” Happy in Birthday แฟนคลับไทย & ตปท. เสิร์ฟรักจัดเต็ม!

เรียกว่าเป็นวันเกิดที่มีความสุขสุดๆ อีกหนึ่งปี เพราะนอกจากพระเอกฮอต “หมาก-ปริญ สุภารัตน์” จะสร้างบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่เสร็จ และบินกลับไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาแล้ว เหล่าแฟนคลับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ยังเสิร์ฟรักจัดหนัก จัดเต็ม แบบ Non Stop!!!เริ่มจากแฟนคลับไทย รวมตัวกันไปดูภาพยนตร์ “เรื่องผีเล่า” หนังผีเรื่องแรกในชีวิต ที่เจ้าตัวตั้งใจและทุ่มเทแสดงกับบทบาท “เจษ” นักเขียนนิยายสยองขวัญ ในตอน “ใบลาน” กันอย่างแน่นถนัด ชนิดที่เรียกว่าแทบปิดโรงก่อนจะผนึกกำลังกับแม่จีนของหมาก ที่ไม่สามารถบินมาดูภาพยนตร์ที่เมืองไทยได้ แต่อยากเป็นกำลังใจให้หมากกับผลงานชิ้นล่าสุด เลยเปย์จัดหนัก!! โอนเงินข้ามประเทศ ฝากแฟนคลับไทยจองตั๋วหนังกว่า 60 ที่นั่ง และฝากให้ไปดูซ้ำอีกเป็นรอบที่ 2-3-4 เพื่อแสดงความรักและซัพพอร์ตเมนเท่านั้นไม่พอ! แม่จีนยังจัดเต็ม!! เหมาจอ LED เปิดคลิปอวยพรวันเกิดที่มีความยาว 30 วินาที วนไปทั้งวันทั้งคืน เป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS 4 จุดใจกลางกรุงเทพ อาทิ สถานีสยาม 2 จอ, สถานีอโศก 1 จอ และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติชาติ 1 จอและส่งท้ายวันเกิดแบบน่ารักๆ แฟนคลับไทยส่ง Food Truck ไปเสิร์ฟเครื่องดื่มเย็นๆ ให้หนุ่มหมาก รวมถึงเพื่อนๆ นักแสดงและทีมงาน ถึงกองละคร “เกมล่าทรชน” ให้ได้ดับกระหายคลายร้อน ทำเอาเจ้าตัว Happy too much so much very much ไปเลยจ้าาา!!!