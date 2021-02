สมการรอคอยเอ็มวี “ดาว” กระแสแรงข้ามคืน “แอลลี่” ปล่อยอารมณ์ความเหงา…จนเสียน้ำตา

สมกับการรอคอย เมื่อในเครือ(Four One One Entertainment Co.,Ltd.) และในเครือผุดโปรเจ็กต์(ALLY IN THE 90'S) สานต่อความแรงด้วยซิงเกิ้ลล่าสุดจากน้ำเสียงหวานๆ อันสดใส ของ(ALLY) -ที่ถ่ายทอดมาจากต้นฉบับอย่างซึ่งเป็นเพลงฮิตโดนใจของวัยรุ่นในยุค 90’S กระแสตอบรับดีเกินคาด จนขึ้นเทรนด์มิวสิกวิดีโอยอดนิยมอันดับ 7 ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืน ล่าสุดยอดวิวทะลุ 1 ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงได้ใช้เทคนิคของกราฟฟิก จากทีมงานมืออาชีพ รวมกับบรรยากาศทะเลสวยๆ ทำให้ได้งานออกมาสมบูรณ์แบบ ด้วยความเสมือนจริงของดวงดาว, ท้องฟ้าและท้องถนนยามค่ำคืน รวมถึงเนื้อหาของบทเพลงทำให้การถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ของ แอลลี่ สมจริงจนน้ำตาหยดออกมาโดยไม่รู้ตัว โดยในซีนที่นั่งอยู่บนรถย้อนนึกถึงเรื่องราวความหลังต่างๆ ที่ทำให้ผิดหวัง ซีนนี้จะเป็นซีนอารมณ์ที่แอลลี่ต้องนั่งมองออกไปนอกกระจกรถแล้วนึกถึงเรื่องราวในอดีต ซึ่งผู้กำกับฯอยากให้แอลลี่ร้องไห้ และแอลลี่ก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีสมใจผู้กำกับฯหลังจากนั้นช่วงบ่าย ทีมงานได้ยกกองไปถ่ายทำกันที่ทะเลจังหวัดเพชรบุรี โดยซีนแรกที่ทะเลประเดิมด้วยแอลลี่จะต้องนอนหลับ แล้วตื่นขึ้นมาเพื่อหันมองหาใครสักคนที่ไม่มีอยู่จริง เพราะทุกๆ อย่างเป็นเพียงแค่ความฝัน ก่อนที่จะไปถ่ายทำบรรยากาศแสงยามเย็นสวยๆ ที่ชายหาดต่อไปโดย(ALLY) เปิดใจถึงการถ่ายทำเอ็มวีในครั้งนี้ว่า “แอลลี่ตื่นเต้นกับการมาทะเลครั้งนี้มาก เพราะเป็นการทำงานนอกสถานที่ และยังได้มาถ่ายทำที่ทะเลเป็นครั้งแรกอีกด้วย การถ่ายทำสนุกมากค่ะ ได้เดินชายทะเลหลายชั่วโมงเลย และอากาศก็เป็นใจ เพราะวันนั้นแดดไม่แรงมาก มีลมเย็นๆ พัดผ่านตลอด ทำให้การถ่ายทำราบรื่นเฮฮาสนุกสนานเป็นไปด้วยดี ถึงแม้จะเป็นเพลงช้าก็ตาม แต่ต้องยอมรับมีกดดันบ้าง เพราะมีซีนอารมณ์ที่ค่อนข้างจะยากหน่อย ซึ่งทั้งแอลลี่และทีมงานก็ทุ่มเทกันเต็มที่ เพื่อให้มิวสิกวิดีโอเพลง “ดาว” ออกมาดี ถูกใจแฟนเพลงมากที่สุดค่ะ”เป็นกำลังใจให้สาวน้อย(ALLY) ในซิงเกิ้ลใหม่สามารถดูมิวสิกวิดีโอ แบบ OFFICIAL ทางและพร้อมฟังเพลงได้แล้วทุกแพลตฟอร์มมิวสิกสตรีมมิ่งและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวทุกรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรเจ็กต์(ALLY IN THE 90'S) ได้ทางโซเชียลมีเดียของทั้งสองค่ายและ