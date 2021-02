‘Star Hunter’ สร้างปรากฏการณ์ซีรีส์แนวตั้งครั้งแรกบน TikTok สาวกซีรีส์เตรียมเฮ! 1 มีนาคม 1 ทุ่มตรง ทาง TikTok starhunter_ent

Star Hunter Entertainment ผู้นำคอนเทนต์ โปรวายเดอร์ ยืนหนึ่งตลาดวายเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ร่วมกับ TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำของโลก จับมือผลิตซีรีส์แนวตั้งครั้งแรก จัดงานบวงสรวงซีรีส์ TikTok Original Series แนวตั้ง 3 เรื่อง 3 รส รสเข้ม “ล้วงลับจับเมท Bad Roommate” ตามด้วยซีรีส์ รสหวาน “ปิ๊งรักเจ้านายร้าย My Super Boss” และเรื่องสุดท้าย รสแซ่บ “Marry Me in 30 days ... 30วันฉันจะมีเธอ” ตอบโจทย์การนำเสนอเรื่องราวผ่านมือถือเพื่อเจาะตลาดผู้รักความบันเทิง ผ่านวิดีโอสั้นนำทีมโดย 2 ผู้บริหาร “โอ๋ Star Hunter” หรือ “ยชญ กรณ์หิรัญ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ Star Hunter Entertainment และ “ลักศมี จง” Content Operations Lead ของ TikTok พร้อมด้วยผู้บริหารการผลิต “เฟิร์ส - ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง” กรรมการผู้จัดการใหญ่ Star Hunter Studio, “ครูต้า - วิทวัส สังสะกิจ” ควบคุมการผลิต และผู้กำกับรุ่นใหม่ “ฉิม - เสฎฐวุฒิ อินบุญ” พร้อมทัพนักแสดงยอดนิยมและครีเอเตอร์คนดังจาก TikTok อาทิ “เต๋า - เศรษฐพงศ์ เพียงพอ”, “ส้ม - มารี เออเจนี เลอเลย์”, “ISBANKY - มณฑป เหมตาล”, “จูเนียร์ - รณกร สุนทรนนท์”, “กาด พลอยสุภา”, “เฟอร์กี้ - ภวฤทธ์ เพาเวอร์”, “โยชิ - รินรดา ธุระพันธ์” ร่วมทำพิธีบวงสรวงขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ ด้านหน้าศาลพระพิฆเนศเปิดโปรแกรมแรกด้วยซีรีส์วาย รสเข้ม “ล้วงลับจับเมท Bad Roommate” นำแสดงโดย “จูเนียร์ - รณกร สุนทรนนท์” และ “กาด พลอยสุภา” สองนักแสดงคู่จิ้นจาก ‘Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นYรัก’เมื่อ “กวิน” (จูเนียร์ - รณกร สุนทรนนท์) นิสิตปี 4 สุดเนี้ยบ เพอร์เฟค แต่มีนิสัยสุดจะขี้ระแวง ต้องมาตามสืบรูมเมทร่วมห้องที่แสนจะน่ารักอย่าง “ไนซ์” (กาด พลอยสุภา) เพราะกวินดันแอบไปรู้ความจริงว่าไนซ์ไม่ได้เป็นคนน่ารักอย่างที่คิด หลังจากที่กวินจัดงานวันเกิดให้ แต่ดันเจอกระเป๋าเงินของไนซ์ที่เก็บเงินไว้หลายชาติ เลยทำให้กวินคิดว่าไนซ์ทำธุรกิจมืด เพราะดันได้ยินข่าวพอดี กวินเลยตัดสินใจวางแผนที่จะตามสืบหาความจริงให้ได้ เพื่อพิสูจน์ว่าไนซ์ไม่ได้เป็นคนไม่ดีเหมือนที่กวินคิด เลยเริ่มตั้งแต่ค้นมือถือ ค้นคอมพิวเตอร์ ตามติดประชิดตัว จนถึงขั้นแกล้งขอเป็นแฟน จนไนซ์ดันเผลอคิดไปจริง ความสัมพันธ์ของคู่นี้จะเป็นยังไง? ติดตามได้ใน “ล้วงลับจับเมท Bad Roommate” รับรองว่าต้องถูกใจเหล่าแฟนคลับสองหนุ่มและสาวกซีรีส์วายอย่างแน่นอน! เริ่มออกอากาศให้ได้ชมกันครั้งแรก 1 มีนาคมนี้ ทุกวันเวลา 19.00 น. เฉพาะทาง TikTok :: starhunter_ent ผ่านลิงก์ https://vt.tiktok.com/ZSJJFhF9B/ซีรีส์เรื่องที่สอง “ปิ๊งรักเจ้านายร้าย My Super Boss” ซีรีส์ รสหวาน ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของ 3 ศิลปิน ดารา นักร้องชื่อดัง “เต๋า - เศรษฐพงศ์ เพียงพอ”, “ส้ม - มารี เออเจนี เลอเลย์” และ “ISBANKY - มณฑป เหมตาล” ที่นอกจากจะมีผลงานโดดเด่นทางหน้าจอแล้ว พวกเขายังเป็นครีเอเตอร์ดาวเด่นบน TikTok ที่โดดเด่นด้วยคอนเทนต์สุดสร้างสรรค์ จนมียอดวิว และผู้ติดตามเป็นจำนวนหลายล้านบน TikTok โดยซีรีส์เรื่องนี้พวกเขาทั้ง 3 คนจะมารับบทนักแสดงนำร่วมกันเป็นครั้งแรกเรื่องราวของ “ส้ม” (ส้ม - มารี เออเจนี เลอเลย์) เด็กแฟชั่นจบใหม่ไฟแรง ที่หวังจะได้ทำงานในสายแฟชั่นสุดปัง! แต่ส้มดันตกงาน ไม่มีที่ไหนรับ จนกระทั่งมีบริษัทเดียวที่รับ คือ โกดังนัมเบอร์ 9 บริษัทแฟชั่นแห่งหนึ่งรับเข้าสัมภาษณ์ โดยมีบอสสุดจะเพอร์เฟค แต่ดันไม่มีเซ้นส์เรื่องแฟชั่นอย่าง “เต๋า” (เต๋า - เศรษฐพงศ์ เพียงพอ) ที่ขายฝันว่าจะให้ส้มได้เป็นดีไซน์เนอร์ แต่สุดท้ายต้องมาจบลงที่การขายเสื้อผ้าและเครื่องสำอางมือสอง โดยส่งตัวมาเทรนกับหัวหน้างาน สุดแปลกอย่าง “แบงค์” (ISBANKY - มณฑป เหมตาล) แม้ว่าส้มจะเหนื่อยแค่ไหน ส้มก็ตัดสินใจที่จะช่วยพัฒนาบริษัทนี้ให้ดีขึ้น ชมพร้อมกันเดือนเมษายนนี้ รับประกันความหวานปนฮาที่พลาดไม่ได้เรื่องสุดท้ายซีรีส์ รสแซ่บ “Marry Me in 30 days ... 30วันฉันจะมีเธอ” นำแสดงโดย “เฟอร์กี้ - ภวฤทธ์ เพาเวอร์” และ “โยชิ - รินรดา ธุระพันธ์”“อ้อยใจ” (โยชิ - รินรดา ธุระพันธ์) สาวลูกครึ่งอีสานญี่ปุ่นสุดเฟียส ถูก “คริส” (เฟอร์กี้ - ภวฤทธ์ เพาเวอร์) หนุ่มหล่อจากยุโรปยกขันหมากมาตามจีบถึงหมู่บ้านที่ต่างจังหวัด แต่เพราะกำแพงของพ่อตาแม่ยาย ที่ยังไม่ยินยอมยกลูกให้ เลยวางแผนให้มาอยู่ด้วยกัน 30 วัน พิสูจน์รักในชนบท แต่ตลอดทั้ง 30 วันก็ใช่ว่า… ความรักจะหวานชื่นอย่างที่คิด เพราะอ้อยใจเองก็สุดจะทนกับนิสัยติดเกมของคริส แม้ว่าจะใช้เสน่ห์ปลายจวักที่ร่ำเรียนกันมารุ่นต่อรุ่น เพื่อมัดใจ แต่คริสเองพอทานเข้าไปก็ถึงขั้นท้องเสียตลอดวัน ความต่างของสองคู่ที่สุดขั้วนี้! จะวุ่นวายแค่ไหน? และจะลงเอยอย่างไร ติดตามชมได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ห้ามพลาด! ติดตามชม TikTok Original Series แนวตั้ง 3 เรื่อง 3 รส ชมพร้อมกันครั้งแรก 1 มีนาคมนี้ ทุกวันเวลา 19.00 น. เฉพาะทาง TikTok :: starhunter_ent ผ่านลิงก์ https://vt.tiktok.com/ZSJJFhF9B/#Tiktokoriginalseries #TikTokXStarHunter