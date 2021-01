จะดูแลตัวเองให้มากขึ้น!! "ติช่า" ยันผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบ หลังร่วมทริปเที่ยวกับ "มะตูม"

ทำเอาวุ่นวายไปทั้งวงการบันเทิงเลยทีเดียว หลังดีเจชื่อดัง "มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร" ออกมาเผยว่าตนเองติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดนางแบบ-นักแสดงสาว "ติช่า กันติชา ชุมมะ" หรือ "ติช่า เดอะเฟซ" หนึ่งในคนที่ได้ไปร่วมทริปเที่ยวทะเลกับ "ดีเจมะตูม" ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ได้โพสต์ภาพโชว์ผลการตรวจโควิด พร้อมชี้แจงรายละเอียดว่า"My covid test result is out and it’s negativeจากรูป public ออกไป ติช่าได้เจอพี่มะตูมตั้งแต่ต้นปี วันที่ 3 มกราคม (จาก Timeline เกินกว่า 14 วัน และหลังจากนั้นยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันอีก)เมื่อวานนี้ ตอนได้รับข่าวพี่มะตูม เพื่อความมั่นใจของตัวช่าเอง และเพื่อความสบายใจของคนที่ได้เจอและร่วมงานกับติช่าในช่วงที่ผ่านมา ติช่าเลยไปตรวจเมื่อคืน และเพิ่งได้ผลตรวจ เช้าวันนี้เลย และผลคือเป็นลบ ไม่มีติดโควิด สามารถ swipe ดูได้หลังจากนี้ ช่าจะระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมเป็นพิเศษ ช่าขอบคุณทุกคนที่ถามเข้ามา ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่มะตูม รวมทั้งติช่าก็อยากบอกพี่มะตูมว่าช่าเป็นกำลังใจให้พี่เหมือนเดิม พี่หายแล้วเราจะมาร่วมงานกันอีกนะคะ